Nolasco (Vox) cree que Azcón utilizó su salida del Gobierno como "trampolín" para "abrazar" la Agenda 2030

El exvicepresidente asegura que los populares les tratan con "desprecio" y "estafan" a sus votantes

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha considerado que el Ejecutivo autonómico encabezado por Jorge Azcón utilizó su salida del Gobierno como "el trampolín perfecto que necesitaban para abrazar las políticas globalistas y de la Agenda 2030 que siempre han caracterizado al Partido Popular".

En el segundo aniversario de la investidura de Azcón, el exvicepresidente ha insistido en que, desde la salida de Vox del Gobierno, el 12 de julio de 2024, "no ha habido ninguna sola acción del ejecutivo contra la inmigración ilegal que día a día pone en peligro a los aragoneses, en especial a los ancianos y mujeres".

Es más, ha aseverado que el Gobierno de Aragón "se muestra siempre sumiso y cómplice con las mafias que trafican con personas", en alusión a la petición de información al Ministerio de Juventud e Infancia para gestionar la acogida de 251 "supuestos menores extranjeros no acompañados", según Vox.

Para Nolasco, ha sido "significativo" que el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, "dijera que lo que más le preocupaba del incendio del piso de menas en la calle Comadre de Teruel no eran los dos educadores heridos, uno de ellos en la UCI, sino que ese incendio pudiera dar alas a cierta gente, en referencia a VOX". "Ese es el desprecio con el que nos llevan tratando desde el primer día de legislatura", ha recalcado.

IMPUESTOS Y RENOVABLES

Del mismo modo, ha censurado que "el Gobierno de Aragón ha recaudado en 2024 vía impuestos una cifra de 119 millones de euro superior a las previsiones que tenían", con lo que ha afirmado que "no han querido bajar los impuestos, pese a que les hemos hecho varias propuestas para ello".

"Se pueden bajar impuestos sin presupuesto, como ha ocurrido en la aprobación de la reforma fiscal a la empresa familiar. Vox exige que esa rebaja fiscal llegue a todas las familias", ha insistido.

El portavoz autonómico de la formación de Santiago Abascal ha lamentado también que "no se ha producido la ordenación de energías renovables" que se mencionaba en el Pacto de Gobierno de agosto de 2023 y ha recordado que Vox trabajaba desde el Ejecutivo en "una Ley del Paisaje que estableciera las condiciones y restricciones a la hora de instalar aerogeneradores y placas solares", que ya tenía mapas "con unas zonas negras, blancas y grises".

Frente a ello, desde que gobierna en solitario, el PP "decidió trabajar al dictado del lobby fotovoltaico que arrasa el paisaje y el turismo del Maestrazgo, entre otras zonas", ha criticado.

De cara a lo que resta de legislatura, Nolasco ha dicho que es "difícil saber qué esperar", porque "el PP es un partido inestable que puede justificar una cosa y al mismo tiempo la contraria en territorios colindantes", lo que ha atribuido a que la formación de Feijóo y Azcón "carece de principios y de criterio" y "van dando bandazos en función de lo que les dicen las encuestas".

"Yo únicamente les pido que dejen de estafar a sus votantes, y se enfrenten a la inmigración ilegal, bajen impuestos y permitan que los jóvenes aragoneses tengan acceso a la vivienda estableciendo la prioridad nacional", ha concluido.