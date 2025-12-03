Nolasco (Vox) exige a Azcón "un cambio de rumbo" como el de Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana

Archivo - El portavoz parlamentario de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, "un cambio de rumbo" como el del nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien ha pactado con el partido de Santiago Abascal.

En rueda de prensa, Alejandro Nolasco ha señalado que la hoja de ruta de Vox "nunca ha variado", mencionando la bajada de impuestos, el rechazo a la inmigración ilegal y también al "fanatismo climático", recordando que en agosto de 2023 PP y Vox alcanzaron en Aragón un acuerdo y, posteriormente, en 2024, al ver que el PP no lo cumplía, Vox tomó "la decisión drástica de abandonar los sillones para no abandonar los principios".

"Vox siempre ha remado muy solo frente a las graves amenazas sobre las clases medias y trabajadoras", votando en solitario en el Congreso, los Parlamentos autonómicos y los ayuntamientos al carecer de mayoría parlamentaria y "puede que se haya acabado esta situación".

El discurso de investidura de Pérez Llorca ha llevado a Vox a pensar que "puede haber un cambio de rumbo del PP, parece que el PP ha variado", señalando que el nuevo presidente valenciano ha afirmado que el Pacto Verde Europeo es "la mayor amenaza" para los agricultores y ha defendido la eliminación de las tasas autonómicas derivadas del mismo.

Además, ha continuado Nolasco, Pérez Llorca ha apostado por encauzar los tramos más peligrosos del río Turia y ha dicho que no se puede mirar para otro lado cuando llegan a España "personas que pretenden mantener prácticas que chocan con nuestros valores".

"Nos preguntamos que si los valencianos van a disfrutar de todo esto por qué en Aragón no podemos disfrutarlo también", ha enfatizado el portavoz de Vox, quien ha recordado otras propuestas de la formación, como la concertación de todo el bachillerato, la construcción de un centro de salud en el barrio zaragozano de Arcosur, la modernización de regadíos y la rebaja fiscal. Ha preguntado "si en Aragón se va a cambiar el posicionamiento para favorecer a los aragoneses".

También ha dicho que "el discurso de Vox es el mismo en toda España" y que en el caso del PP "parece que no es el mismo en toda España", para aseverar: "Queremos hechos".

Alejandro Nolasco ha reiterado que "no ha habido ningún contacto" ni con Azcón ni con el PP nacional para hablar de los presupuestos de 2026 y que el PP dijo "hace un año y pico" que iba a presentar los de 2025, y no lo hizo, y hace un mes volvió a anunciar la presentación "inminente" y "la inminencia va por un mes".

También ha dicho que el PP Aragón tenía hace un mes "un discurso muy duro contra Vox, una negativa rotunda y el uso de técnicas que nos parecieron que no eran moralmente dignas, como atacarnos por temas privados del grupo" pero "ahora el PP ha cambiado el rumbo y eso hace que las cosas puedan volver a su cauce", puntualizando: "Es el PP el que ha cambiado, no nosotros".