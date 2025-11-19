Nolasco (Vox) ve "contradictorio" que Azcón hable de elecciones e ironiza con una "lista unitaria" PP-PSOE

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha calificado como "contradictorio" que el presidente autonómico, Jorge Azcón, hable ahora de que "si no hay presupuestos, tiene que haber elecciones" y ha ironizado con "una papeleta con una lista unitaria PP-PSOE en la que Jorge Azcón y Pilar Alegría se turnen cada dos años la presidencia del Gobierno de Aragón", en caso de un hipotético adelanto electoral.

Así ha respondido Nolasco a las declaraciones de Azcón en la COPE, en las que afirmaba que "si no hay presupuestos en Aragón, tiene que haber elecciones", a lo que ha añadido que es "un súbdito de Feijóo y Elías Bendodo" y "un presidente a quien no le dejan tomar decisiones ni en su propio partido".

En su opinión, el PP "no tiene ningún interés en aprobar un presupuesto con Vox" porque "no se quieren comprometer a eliminar las subvenciones a las ONGs que colaboran en el tráfico de personas y no quieren eliminar la financiación a los sindicatos".

Ha señalado que "hay más motivos por los que el Gobierno de Aragón no busca aprobar un presupuesto", entre ellos que "el lobby fotovoltaico no autoriza al PP a afrontar una ordenación de las energías renovables".

Del mismo modo, ha lamentado que el Ejecutivo autonómico "tampoco va a eliminar el reconocimiento del catalán como lengua propia de Aragón, incumpliendo así su propio programa electoral".

En consecuencia, Nolasco ha incidido en que para Vox es "irrelevante" realizar "elucubraciones de elecciones sí o elecciones no". "No nos movemos por los sondeos, sino que nos mueve el programa político", ha reiterado. Un programa en el que, ha insistido, defiende "la bajada de impuestos a las familias trabajadoras, la bonificación completa de todos los grupos del Impuesto de Sucesiones y en establecer la prioridad nacional en el acceso a la vivienda".

En ese sentido, el portavoz de Vox ha garantizado al Gobierno autonómico los siete votos de su grupo parlamentario para la concertación del Bachillerato, la modernización de regadíos, la educación gratuita de 0 a 3 años o el nuevo Hospital Royo Villanova de Zaragoza. "En cuanto presenten una modificación presupuestaria para dichas cuestiones, lo aprobaremos sin más trámite", ha apuntado.

"Si Azcón, en vez de centrarse en cumplir el pacto firmado con Vox --el de agosto de 2023--, prefiere elecciones, eso es lo que nos lleva a pensar que habrá una papeleta con una lista unitaria PP-PSOE en la que Azcón y Alegría se turnen la presidencia del Gobierno de Aragón", ha enfatizado.