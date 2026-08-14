Las obras de las futuras piscinas de La Almozara comenzarán este lunes

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita los terrenos donde se ubicarán las nuevas piscinas de La Almozara. - DANIEL MARCOS/AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este viernes que las obras de las futuras piscinas del barrio de La Almozara comenzarán el próximo lunes, 17 de agosto, con las catas sobre el terreno y el movimiento de tierras.

De esta manera, la adjudicataria del proyecto y la gestión del futuro centro deportivo, Forus, inicia dos meses en los que se preparará el terreno sobre el que se ejecutará la futura instalación, ha informado el Ayuntamiento.

La previsión de calendario, tal y como ha explicado la alcaldesa, es "ver ya las máquinas trabajando para que, aproximadamente en dos meses, ya se pueda empezar a construir". "Durante el primer trimestre de 2027 queremos tener ya concluida la primera fase, que contempla las piscinas y los servicios necesarios para su uso", ha añadido.

Por otra parte, Chueca ha recordado que "este equipamiento va a estar sometido al régimen público y que va a incrementar a 23 el número de piscinas en Zaragoza, lo que nos consolida como la gran ciudad con más piscinas de España con respecto a sus habitantes.

"Nos comprometimos a darles una solución y, con todo nuestro empeño y constancia, ya puedo afirmar que estos días los vecinos de La Almozara van a ver ya las máquinas trabajando en un centro de referencia, especialmente en épocas como esta, donde se hace más necesario dar alternativas para afrontar las olas de calor que estamos experimentando. Solo así, haciendo realidad nuestras promesas, Zaragoza Mejora", ha agregado.

PROYECTO EN DOS FASES

El proyecto se adjudicó a Instalaciones Deportivas Forus SLU mediante un derecho de superficie, con el que se construirá, en una parcela municipal de 16.962 metros cuadrados, el Centro Deportivo Municipal (CDM) Aljafería, que incluirá piscinas de verano y un edificio deportivo, además de una nueva zona verde para el barrio de unos 10.000 metros cuadrados.

El precio base de licitación estaba en 1.270.769,05 euros, IVA no incluido, mejorable al alza, que es la cuantía que se corresponde con el canon global por el otorgamiento del derecho de superficie. En este caso, la adjudicataria ofertó un 293,46% más, por lo que ingresa a las arcas municipales 5 millones de euros.

La empresa ganadora del concurso público gestionará y mantendrá el centro durante 60 años, es decir, 15 años menos de lo previsto como máximo, tras lo cual las instalaciones revertirán en la ciudad.

La empresa ha propuesto un anteproyecto valorado en 16.150.252,74 euros que dará lugar a un equipamiento con una superficie construida cerrada de 8.980,95 metros cuadrados.

Su diseño está concebido para adaptarse a la evolución de las demandas sociales, las tendencias deportivas o los hábitos de uso, permitiendo incorporar nuevas instalaciones.

Además, la edificación, que se levantará en dos fases, tendrá sendos accesos diferenciados en el tiempo, lo que permitirá ir disfrutando de las actividades exteriores previstas en la fase 1 mientras se levanta el edificio principal de la fase 2.

La implantación en fases hace que se elija el lado oeste de la parcela para el ámbito del verano, con mayor soleamiento, y el este para el centro deportivo cerrado. Se aprovechará así la alameda para dotar al centro de las plazas de aparcamiento necesarias para poder lograr el mayor número de usuarios de Zaragoza de barrios limítrofes y cercanos.

En el exterior, y delimitados dentro del recinto del centro deportivo, se desarrollarán, en el lado oeste de la parcela cinco pistas de pádel cubiertas y una zona de piscinas exteriores con pradera.

La zona de agua exterior la conformarán una piscina de natación de 25 metros y varias piscinas lúdicas unidas con toboganes acuáticos que aprovechan el desnivel de la parcela, un splashpark, y otros elementos.

UN CUBO BLANQUIAZUL

El volumen principal será un cubo de proporción similar a otros hitos del entorno urbano como Etopia, en gama de color azul, en referencia al Ebro, y que se reviste con una piel blanca, en un guiño blanquiazul hacia la ciudad. Se remata el inmueble con las pistas de pádel que configuran el límite del centro deportivo.

El edificio del cubo cobijará las zonas deportivas y las piscinas interiores. El inmueble se desarrollará en cuatro plantas destinadas a los usos deportivos, una azotea para elementos de sistemas energéticos y una planta sótano destinada a la parte técnica.

En la planta calle, se contará con una recepción, la zona estancial de gran superficie, la ludoteca, el área de fisioterapia y la zona administrativa, que estarán de forma previa al acceso de los tornos.

Después de este acceso estarán los vestuarios de los usuarios de las piscinas cubiertas y de la zona de agua. En esta planta se incorpora además una sala de actividad de pilates con máquinas.

Se completará con un acceso único e independiente para las piscinas de verano que también dará servicio a las pistas de pádel, ambas partes listas ya con la primera fase.

Del mismo modo, habrá una cafetería, situada al oeste del conjunto, que permitirá su uso tanto desde el interior como del exterior del centro deportivo.

RESTO DE ZONAS

Por otro lado, en la primera planta, se situarán los vestuarios de usuarios de actividad de seco, con sala de fitness --cardio, fuerza, peso libre, entrenamiento funcional y estiramientos-- y sala infantil.

La terraza que cubre la parte de la edificación de planta baja generará un espacio de 'outdoor x-training 'en comunicación directa con el área fitness. Después, de las plantas segunda a cuarta se desarrollará el resto de salas de actividades dirigidas: suaves --yoga, cuerpo mente--, alta intensidad --HIT, body bump--, sala ciclo y sala HBX.

En la planta segunda, se desarrollará también una cubierta para un área exterior de pista multideporte y un espacio para calistenia.

Por último, en la azotea, quedarán las instalaciones de climatización y se contará con paneles fotovoltaicos, mientras que en la planta sótano quedarán las zonas de depuración de piscinas interiores y exteriores y otras salas de mantenimiento o almacenes.

Todas las plantas de uso deportivo --desde planta calle hasta la cuarta altura-- incorporarán además un jardín vertical que unifica toda la altura, y que se convertirá en un elemento de control climático natural.

Se crea así un espacio vertical de convección natural, refrescante, que permitirá junto a los demás elementos disfrutar de este espacio interior con vistas al palacio de La Aljafería a través de un gran ventanal con un retranqueo que controla la radiación solar.