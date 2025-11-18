Las obras en las Urgencias del Hospital Ernest Lluch de Calatayud comenzarán el 5 de diciembre

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, visita las Urgencias del Hospital Ernest Lluch de Calatayud. - GOBIERNO DE ARAGÓN

CALATAYUD (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

Las obras de ampliación y reforma del servicio de Urgencias del Hospital Ernest Lluch de Calatayud, que pasarán de contar con 680 metros cuadrados a más de 1.900, comenzarán el próximo 5 de diciembre.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, quien ha recordado que se trata de una actuación muy esperada por los bilbilitanos y los habitantes del resto de municipios que lo tienen como hospital de referencia. "Este Gobierno cumple sus compromisos y las obras comienzan este año; es una muy buena noticia", ha remarcado.

El consejero ha dado a conocer el proyecto de obras, junto con el gerente del sector de Calatayud, Rafael Lapeña, el director de Obras del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), Federico Pellicer, y un representante de la UTE adjudicataria de las obras, Daniel García.

Después, ha ido a visitar los espacios donde se va a actuar, donde ha estado acompañado también por miembros del equipo directivo del hospital, y del sector, así como del alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, y otras autoridades locales de la zona.

DOS FASES SEGUIDAS

Las obras se van a realizar en dos fases, con continuidad entre una y otra. La primera será la de ampliación, con la construcción de un nuevo edificio de unos 3.400 metros cuadrados, anexo al actual, que estará compuesto de dos cuerpos, con un primer volumen que actuará de zócalo del segundo y dos alturas.

En este nuevo edificio, además de la nueva zona de Urgencias, dispondrá, en la planta -1, de otros mil metros cuadrados de instalaciones y almacén; en la planta primera, 850 metros que se quedan como disponibles para una posible ampliación hospitalaria, y en la planta segunda, 250 metros de instalaciones.

En la segunda fase, se reformarán los 680 metros cuadrados con los que cuenta actualmente, se remodelará la fachada y se hará una pasarela, quedando, finalmente, todo el espacio integrado.

El consejero ha destacado que este proyecto supone una mejora esencial para la atención sanitaria en las cuatro comarcas con municipios que lo tienen como hospital de referencia --Comunidad de Calatayud, Valdejalón, Campo de Daroca y Aranda--, reforzando la calidad y capacidad del servicio de urgencias.

Por su parte, el director de Obras del Salud, Federico Pellicer, ha precisado que el nuevo servicio de Urgencias dispondrá de unas circulaciones claras y eficientes, tanto para pacientes, como para profesionales.

Igualmente, permitirá dotar a este servicio de unas instalaciones del siglo XXI.

Se trata de una actuación sostenible gracias a la incorporación de una fachada ventilada y dos bombas de calor aire-agua de muy alta eficiencia, con potencias frigoríficas de 262 kilovatios (kW) y 202 kW, respectivamente, que permiten la distribución a cuatro tubos para optimizar el rendimiento energético.

El plazo de ejecución de las obras es de 24 meses, por lo que estarán finalizadas en diciembre de 2027, y el presupuesto asciende a 8.707.312,48 euros, que unido al proyecto suma más de 9 millones.

MÁS DE 20.000 ATENCIONES AL AÑO

El Servicio de Urgencias del Hospital de Calatayud realiza en torno a 23.000 atenciones anuales, unas 65 al día.

Este hospital da servicio a unas 55.000 personas de la Comarca Comunidad de Calatayud, así como de municipios de las comarcas de Aranda, Valdejalón y Daroca. Además, atiende a vecinos de Castilla La-Mancha --de Maranchón y Molina de Aragón-- y Castilla y León --de Ágreda, Ólvega, Gomara y Arcos de Jalón--.

Bancalero ha aprovechado su visita a la zona para conocer el nuevo consultorio del municipio de Alarba, tras una inversión de 160.000 euros, impulsada por parte del Ayuntamiento de la localidad.

Se trata de un edificio de una sola planta, que mejora la eficiencia energética, confortabilidad, iluminación y ventilación para pacientes y profesionales. Posee una consulta para el profesional médico y otra para el de Enfermería, además de disponer de sala de espera y servicios.

El titular de Sanidad ha sido recibido por el alcalde, Gonzalo Guerrero, ha firmado en el libro de honor y se ha dirigido al consultorio. Ha estado acompañado por la directora de Médica de Atención Primaria del sector de Calatayud, Ascensión Hernández.

El consejero ha dado a conocer las medidas que está implementado el Gobierno de Azcón en el territorio, como la fidelización de nueve médicos con la especialidad recién acabada en el sector de Calatayud, siete en el Hospital Ernest Lluch y dos en Atención Primaria, del total de 76 de todo Aragón; o las ocho plazas del total de 46 del primer decreto de difícil cobertura, que permite obtener una plaza en propiedad, si se realizan tres años de trabajo efectivo en un puesto de difícil cobertura, mediante concurso de méritos.

También ha recordado la reducción de las listas de espera quirúrgica, del 25,2 por ciento interanual en octubre en Aragón y con una demora media de 79 días para ser operado en el sector de Calatayud, frente a los 118 de la media nacional.