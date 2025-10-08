La Ofrenda de Frutos de Zaragoza será la más numerosa de su historia, con 3.500 participantes

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ofrenda de Frutos de las Fiestas del Pilar será este año la más numerosa de su historia con la participación de 3.500 oferentes, mil más que el año anterior, después de que se decidiera hacerla universal y abrirla a toda la ciudadanía.

Con esta alta participación, también aumentarán las donaciones y las reservas de las entidades sociales que colaboran en este tradicional acto, que tiene fines solidarios y este año celebra sus 50 aniversario.

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha explicado que, por segundo año consecutivo, esta medida, implantada el año pasado por la Federación de las Casas Regionales, organizadores de la Ofrenda, y el Ayuntamiento, ha tenido muy buena acogida entre los vecinos de la ciudad.

Tanto es así que este año participarán 724 ciudadanos, en representación de los distritos y barrios de la ciudad, frente a los 240 del año anterior.

"Todos los que han manifestado su deseo de formar parte de este tradicional acto y se han inscrito en plazo participarán en la Ofrenda de Frutos como prometimos", ha indicado Mendoza, quien ha señalado que todas las solicitudes recibida en plazo (724) en el Área de Participación Ciudadana han sido atendidas.

A ellos se suman por primera vez 300 personas, en representación de ayuntamientos de la provincia, asociaciones y organizaciones, que han gestionado desde las Casas Regionales. En total, la Ofrenda de Frutos contará este año con 1.000 participantes más, alcanzando los 3.500 frente a los 2.500 del año anterior.

Como ya se anunció, los primeros 400 inscritos, que desfilarán agrupados y con los carteles de los barrios, entrarán en el templo y depositarán los alimentos en el camarín de la Virgen, mientras que el resto de participantes dejarán sus donaciones y frutos a los pies del retablo de la Virgen de Pablo Serrano, en la plaza del Pilar.

ORGANIZACIÓN

Asimismo, la Ofrenda de Frutos debe acotarse, ya que se adapta al horario de los actos religiosos dentro de la Basílica y a los preparativos del Rosario de Cristal esa misma tarde.

Para gestionar correctamente esta gran afluencia, el Área de Participación Ciudadana ha instalado tres mesas informativas en el hall del Ayuntamiento, en la plaza del Pilar, que están atendidas por los voluntarios municipales. Allí se entregan a las personas inscritas la acreditación para participar en la Ofrenda y se les dan todas las indicaciones, así como las normas elaboradas por las Casas Regionales.

La atención comenzó ayer y se hará también el miércoles y el jueves, en horario de mañana, de 10 a 13 horas, y por la tarde, de 17 a 19.30 horas. Todo ello queda recogido en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación de las Casas Regionales de Aragón, que suma 60.000 euros de financiación e incluye, además, una actuación el 12 de octubre, Día Grande de las Fiestas, en el escenario Ambar Fuente de Goya y el 8 de octubre en Fuente Hispanidad.

La tradicional Ofrenda de Frutos despierta gran interés en la ciudad por su folclore y diversidad y tiene una finalidad solidaria, de ahí que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quisiera ampliarla y hacerla universal, ha indicado Mendoza, quien ha señalado que esta ampliación contribuirá a incrementar las reservas de las entidades a las que tradicionalmente van dirigidas.

El plazo de inscripción mediante correo electrónico se abrió el 19 de septiembre y finalizó el 26 del mismo mes a las 12.00 horas del mediodía. Las Juntas municipales y vecinales han colaborado transmitiendo la información para participar en este tradicional acto, en el que se pretende que tanto los 15 distritos de la ciudad como los 14 barrios rurales estén representados.

Toda la información se puede consultar también en la web municipal. Históricamente, durante las Fiestas del Pilar, se ha celebrado la Ofrenda de Frutos el día 13 de octubre organizada por la Federación de Casas Regionales, en la que los participantes, vestidos con la indumentaria tradicional correspondiente a sus lugares de origen, ofrecen a la Virgen del Pilar los frutos relacionados con la comunidad que representan.

Esta actividad se ha convertido en un acto destacado durante las Fiestas gracias, en parte, a su dimensión social y solidaria. Desde las Casas Regionales se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía ante la necesidad de alimentos, especialmente de leche.

Por ello, además de la Ofrenda de Frutos, se ha habilitado una recogida de alimentos en la Hermandad del Santo Refugio, entre el 1 y el 13 de octubre, que se podrá hacer de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas. Su objetivo es batir récord y llegar a la cifra de 70.000 kilos.