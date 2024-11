'La opacidad del agua', de Isabel Genis, Mejor Cortometraje del Festival de Cine de Fuentes

FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

El corto 'La opacidad del agua', de Isabel Genis, se llevó el premio al Mejor Cortometraje del Festival de Cine de Fuentes, en una velada de clausura marcada por la emoción y la tragedia de Valencia, bajo una temática que giró en torno al concepto del abrazo.

El periodista Jesús Nadador era el encargado, un año más, de presentar la entrega de premios. Pero no estaba solo. Lo hacía acompañado por la compañía de Encarni Corrales y J.J.Sánchez, de Teatro Indigesto. "Los abrazos en el cine han sido el horizonte de nuestras miradas, en tantas salas de cine y en innumerables películas en las que hemos visto abrazarse a tantos y tantos personajes a lo largo de nuestra vida y de la historia del cine", comenzaba el presentador.

Durante la entrega, 'La opacidad del agua', de Isabel Genis, se hacía con el premio a Mejor Cortometraje además del de Mejor Dirección, que recaía sobre la cineasta zaragozana. 'La reina del pop' se convertía en el trabajo más premiado durante la velada con un total de siete galardones.

Entre ellos el premio a Mejor Guión, para Miguel Casanova y Ainara Fernández; el de Mejor Dirección de Producción, que recaía sobre Mafer García; Mejor Fotografía, para Fernando Torcal; Mejor actriz protagonista, para Aída Gómez; Mejor Montaje, para David Goñi y Alba Rodríguez; Mejor Dirección de Arte, para Ana Corella y Mejor Sonido para Miguel Salas.

Por su parte, los trabajos 'El nuevo barrio', 'Hoy no he dormido bien' y 'Las cucarachas' se alzaban con dos reconocimientos cada uno, siendo el de Mejor Vestuario para Ana Sanagustín y Mejor Maquillaje y Peluquería para Ana Bruned, integrantes del primero de ellos; Mejor Música Original para Marc Little y Mejor Actor de reparto para Xavi Sáez, en este caso del segundo; mientras que el Premio a Mejor Actor protagonista recaía sobre Ramon Barea y el del Público para el tercero de estos proyectos, cortometraje dirigido por Ainhoa Aldanondo.

El palmarés lo completaban el Premio a Mejor Ópera Prima, que se iba para 'Renacuajos', de Isabel Rosó. Mejor Actriz de Reparto, que recaía sobre Malena Casado por su trabajo en 'Los armarios no se vacían solos'. Mejores Efectos Especiales, para David Guirao por 'Años de Luz' y finalmente el de Mejor Cartel, que se entregaba por primera vez en la historia del festival, que se iba para Miguel Lobera y la obra 'María de Ávila, el triunfo de la belleza'.

PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL

Otro de los momentos más esperados de la velada era la entrega del premio a Mejor Documental, el cual se iba para la obra de 'Ullate, la danza de la vida', de la zaragozana Elena Cid.

Entre los entregadores se encontraban nombres como el de Pedro Olloqui, Director General de Cultura del Gobierno de Aragón o Cristina Palacín, Diputada de Turismo de la Diputación de Zaragoza. También María José Moreno, presidenta de la Academia del Cine Aragonés; Sara Fernández, responsable de la Zaragoza Film Office, o los actores Jorge Asín, Marisol Aznar, David Angulo o Pablo Lagartos.

También la ganadora del Goya a mejor sonido por 'As bestas', Yasmina Praderas. Natalia Martínez, directora del departamento de Nuevos Proyectos Audiovisuales de Aragón Televisión; los directores Benito Rabal y Lucas Castán; Amelia Hernández, productora de "La estrella azul"; Javier Jiménez, director y productor ganador del mejor documental el pasado año en este festival, "Tañen Furo", entre otros.

El drama de Valencia estaba muy presente, más todavía durante la entrega del Premio Valores Humanos José Couso - Julio Anguita Parrado, ya que por primera en años su otorgante, David Couso, no ha podido hacer entrega de este galardón dedicado a su hermano ya que se encuentra trabajando como bombero en la zona cero además de ser vecino de Paiporta. Finalmente, el premio recaía sobre la película 'Buffalo Kids' dirigida por Pedro Solís y Juan Jesús García Galocha.

EMOTIVO HOMENAJE A PETRA MARTÍNEZ, FINA EN 'LQSA'

De la mano de las actrices Mercedes Sampietro, Luisa Gavasa y Consuelo Trujillo y de la alcaldesa de Fuentes de Ebro, María Pilar Palacín, una emocionada Petra Martínez --Linares, 24 de junio de 1944-- recogía el premio de la Dama de Fuentes en la localidad zaragozana.

En los últimos años Martínez ha destacado por interpretar al personaje de Fina Palomares en la serie de televisión 'La Que Se Avecina'. Sin embargo, su carrera empezó mucho antes. Durante los primeros años estuvo fuertemente ligada al teatro trabajando principalmente para Layton y el grupo Tábano (1968-1983).

En su carrera cinematográfica, Martínez destaca por su papel en 'La Mala Educación', dirigida por Pedro Almodóvar en 2004, Palmeras en la Nieve (2015) y La Vida era Eso (2020), película por la que, en 2021, recibió una nominación a los Goya en la categoría Mejor interpretación femenina protagonista.

¿Y al año que viene? El Festival de Cine de Fuentes les espera para celebrar su 29 edición que tendrá lugar del 31 de octubre al 8 de noviembre de 2025. "Nos vemos en el cine", concluía el presentador de la gala.