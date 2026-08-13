El Open de Tenis Ciudad de Teruel se incorpora a la Red Nacional de Torneos y reúne a jugadores de gran nivel

Presentación del Open de Tenis 'Ciudad de Teruel'. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Open de Tenis Ciudad de Teruel afronta su 74ª edición con una novedad histórica: por primera vez forma parte de la Red Nacional de Torneos de España, una incorporación que eleva la categoría de la competición y favorece la presencia de jugadores de alto nivel.

El torneo, organizado por el Club de Tenis Teruel con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel y distintos patrocinadores, se celebrará del 17 al 23 de agosto en las instalaciones del club de Tenis de Teruel.

La competición, considerada el torneo nacional de tenis más antiguo de España por delante del Conde de Godó, reunirá a jugadores procedentes de distintos puntos del país. Entre ellos destaca Daniel Lara actual número 88 del ranking nacional, un jugador que llegó a ocupar el puesto 64 de España. Su participación supone uno de los grandes atractivos de esta edición y permite al torneo contar con el mejor ranking nacional de los últimos 24 años.

El tenis turolense también tendrá una representación destacada con Diego Esteban Torres, considerado el mejor jugador de la provincia y subcampeón del Open de Tenis Ciudad de Teruel el pasado año. Además, la organización cuenta con otros dos jugadores vinculados a Teruel dentro del cuadro, lo que refuerza la presencia local en una competición que mantiene su apuesta por el talento de la tierra.

La presentación de la nueva edición ha tenido lugar este jueves en el Ayuntamiento de Teruel, con la participación del concejal de Deportes, Jesús Artigot, y de David Estevan y Javier Egeda, organizadores y miembros del Club de Tenis Teruel.

Artigot ha destacado el carácter histórico de una competición que, año tras año, mantiene su presencia en el calendario deportivo nacional. "Es el torneo más antiguo de España y tenemos que hacer todo lo posible para que siga adelante y no pare", ha señalado el concejal, que también ha puesto en valor la labor del Club de Tenis Teruel y el compromiso del Ayuntamiento con el deporte turolense.

Por su parte, David Estevan ha subrayado el orgullo que supone alcanzar las 74 ediciones y mantener vivo un torneo que exige un importante esfuerzo organizativo durante todo el año. La organización prevé una participación de entre 18 y 20 jugadores y ha destacado la presencia de Daniel Lara, número 88 del ranking nacional, como una muestra del nivel que alcanzará esta edición.

La principal novedad de este año es la incorporación del Open de Teruel a la Red Nacional de Torneos. Javier Egeda ha indicado que esta red reúne alrededor de 30 o 35 competiciones en todo el territorio español y que la entrada del torneo turolense supone una mejora en su consideración dentro del calendario nacional. Esta inclusión establece además una puntuación y una normativa específicas y ha facilitado la llegada de jugadores con un ranking nacional elevado.

"Este año es la primera vez que estamos dentro de esta red", ha dicho Egeda, quien ha recordado que la propuesta llegó el año pasado, pero la organización decidió aplazar la incorporación hasta esta edición. El torneo contará con una dotación económica para premios de 600 euros para el campeón, 300 para el subcampeón, 150 para los semifinalistas y de 75 euros para los jugadores que alcancen los cuartos de final.

La organización también ofrece alojamiento a los ocho primeros cabezas de serie, una medida que facilita la participación de jugadores procedentes de otras comunidades autónomas.

El cuadro contará principalmente con tenistas procedentes de Aragón y la Comunidad Valenciana, además de participantes de otros puntos de España. Entre los jugadores con el que se espera contar figura Carlos García que logró el título en Teruel el pasado año y que ha ganado la competición en varias ocasiones. Los partidos se desarrollarán durante toda la semana del 17 al 23 de agosto.

La organización prevé que las finales tengan lugar el sábado 22, aunque se reserva el domingo como margen ante posibles incidencias meteorológicas.

El Club de Tenis Teruel ya trabaja además en la próxima edición, que tendrá un carácter especialmente simbólico con motivo del 75ª aniversario del torneo. Entre los objetivos de la organización figura la mejora de las pistas y el incremento de la categoría de la competición dentro de la Red Nacional de Torneos, con una mayor dotación económica para los participantes.

Los organizadores han invitado a todos los turolenses a acercarse durante la próxima semana al Club de Tenis para disfrutar de una competición que combina tradición, presencia local y un nivel deportivo cada vez mayor. El torneo concluirá con la entrega de trofeos y un pequeño aperitivo para los participantes y asistentes.