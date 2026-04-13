La operación asfalto destina un millón de euros y se estudia el impacto del aumento del 30% del petróleo

1077335.1.260.149.20260413133120 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La operación asfalto de 2026 destinará este verano un millón de euros para 36 calles de 14 distritos. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se estudia el posible impacto que puede conllevar el aumento en un 30 por ciento del precio del petróleo por la operación militar de Estados Unidos en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

La base del asfalto lleva una capa de mezcla bituminosa, cuyo origen es el petróleo y es el motivo por el que este aumento del precio podría notarse en el coste final, pero antes de que se produzca esa repercusión, desde el Ayuntamiento se analiza si sería necesario un ajuste o una modificación de crédito antes de fin de año.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha trasladado este anuncio para dejar claro que "de momento, no hay confirmación" de que ese aumento del precio del petróleo haya llegado a la operación asfalto, sino que desde el Gobierno de Zaragoza, "es adelantarse a las posibles consecuencias que se deriven del cierre del estrecho de Ormuz".

Por ello, los técnicos municipales estudian aumentar, en caso de ser necesario, los fondos de este contrato porque el compromiso es atender todas las calles propuestas e incluso reforzar "aún más" la política de mantenimiento, conservación y asfaltado de calles de la ciudad, ha incidido la alcaldesa.

"No vamos a admitir que se repercuta el cien por cien de ese 30 por ciento del aumento del precio del petróleo en la operación asfalto 2026", ha subrayado Chueca para abundar en que hay que tener en cuenta otros factores como la mano de obra y el coste total no será del 30 por ciento ni muchísimo menos", ha enfatizado.

MEJORAR LA SEGURIDAD

En rueda de prensa, Chueca ha recalcado que la operación asfalto es "clave" para mejorar la seguridad vial. "Apostamos de forma decidida por transformar Zaragoza, sus espacios públicos, en todos sus barrios, convirtiéndola en una mejor ciudad para vivir y moverse por calles más seguras para conductores y peatones".

Ha comentado que a la operación asfalto de todos los años se suman otras acciones menores y puntuales para aportar el dato de que entre 2016 y 2019 se han asfaltado 139.641 metros cuadrados por importe de 3.238.018 euros; y entre 2020 y 2026 se ha invertido 17,1 millones euros para 795.000 metros cuadrados", ha comparado.

Al millón de euros de esta operación asfalto se suman las reformas integrales de viarios que este año superan, entre proyectos finalizados, en marcha o proyectados, los 26 millones de euros en inversión.

LA SELECCIÓN

La relación de calles propuesta se ha hecho de la manera más equilibrada y racional posible conforme a las necesidades expresadas por cada una de las Juntas Municipales y Juntas Vecinales, en lo que se refiere a su suelo urbano consolidado, y el análisis posterior de los técnicos municipales.

A finales de 2023 se solicitó a todas las Juntas de Distrito y Juntas Vecinales que propusieran las calles de cada uno de sus ámbitos respectivos en que se observara una más clara necesidad de renovación del pavimento de calzada, con el fin de intervenir en la renovación. Estos órganos remitieron sus propuestas al Servicio de Conservación de Infraestructuras, cuya información se cruza con la base de datos municipal y se recopilan los tramos de calles que presentan pavimentos de calzada con incidencias.

La finalidad es disponer de información suficiente que pueda, por un lado, valorar la situación real del estado de dichos pavimentos en la ciudad, además de servir de base de actuación para posibles actuaciones que se pretendan acometer en función de las disponibilidades económicas.

Para la confección también se usan las aportaciones y sugerencias realizadas por la ciudadanía a través de los cauces de información y atención al ciudadano que el Ayuntamiento de Zaragoza dispone para ello.

Si se atiende al reparto de calles por distritos, las zonas con mayor número de metros cuadrados de renovación asfáltica serán El Arrabal, con 4.753 metros cuadrados, seguido de Actur Rey Fernando, con 2.673 metros cuadrados, Delicias con 2.599 metros cuadrados y Oliver Valdefierro con 2.598 metros cuadrados. Les siguen San José, con 2.319 metros cuadrados, Centro con 2.197 metros cuadrados y Torrero con 2.003 metros cuadrados.

CALLES

El listado completo por distritos de las actuaciones propuestas para la Operación Asfalto 2026 recoge que en el Casco Histórico se beneficiarán un tramo de las calles Antonio Agustín y Policarpo Romea; en el distrito Centro, un tramo de las calles Uncastillo, Zumalacárregui, Arzobispo Domenech y Gil de Jasa; en Delicias otro tramo de la avenida Madrid; Jordana y Bolivia; en Universidad, parte de la calle Juan José Rivas; plaza San -Francisco, y Nuestra Señora del Agua, además de la calle completa Escultor Lobato.

En el distrito de Las Fuentes se asfaltará por completo la calle Azorín; un tramo de las calles Silvestre Pérez; en La Almozara las un tramo de la calle Berna y la calle Oslo al completo.

En el Arrabal, la calle Río Piedra al completo, un tramo de las calles Somport, Marqués de la Cadena y Ricardo del Arco; en Torero, la plaza Gallur al completo al igual que la calle Hogar Cristiano; en el Actur, un tramo de las calles Rafael Alberti y Jorge Manrique; en Oliver Valdefierro llegará a la calle Marconi al completo, un tramo de las calles Homero, Madre Barat; Luis Pasterur, Teodora Lamadrid, Fray Luis de León y Vega al completo.

En Santa Isabel se renovará la calzada en un tamo de la avenida Santa Isabel; en el Distrito Sur en un tramo de la avenida de la Ilustración; en Miralbueno, en un tramo de la calle Las Palmeras y la calle completa de Los Almendros.

La renovación superficial de los firmes que se ha aprobado pretende la restauración de las características superficiales de éstos, para mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y comodidad circulatorias de vehículos, así como el tránsito de peatones, bicicletas y patines en su caso.

DIURNA

Para el caso de calzadas con especial paso de vehículos pesados se prevé la utilización de un firme distinto al existente, y que pretende dotar a la capa de rodadura de una mayor resistencia a esfuerzos tangenciales, que provocan habitualmente un mayor desgaste del asfalto en zonas de habitual frenado y de realización de giro de ruedas.

La ejecución de los trabajos proyectados se realizarán, en principio, en época estival, preferiblemente durante los meses de julio y agosto.

Las obras afectarán tráfico, siendo por ello el verano la época indicada más apropiada de cara al ciudadano, y al correcto funcionamiento del tráfico en la ciudad.

Del mismo modo se contempla que los trabajos se ejecuten durante jornada diurna; esta condición queda impuesta en aras al obligatorio cumplimento de la normativa vigente en materia de Protección contra el Ruido, por lo que no puede estimarse que parte de los trabajos se realizarán por la noche.