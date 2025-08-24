El operativo aragonés desplegado en el incendio forestal de Barniedo de la Reina (CyL) regresa ese lunes a casa

Algunos de los efectivos del tercer y último convoy del dispositivo INFOAR del Gobierno de Aragón durante los trabajos de este domingo en el incendio forestal de Barniedo de la Reina, en León. - INFOAR

ZARAGOZA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tercer y último convoy del dispositivo INFOAR del Gobierno de Aragón desplazado a Castilla y León tiene previsto su regreso a Aragón este lunes tras varios días de trabajo en la Comunidad vecina.

Durante la jornada de este domingo, parte de los 30 efectivos aragoneses han intervenido en la zona de Prado del Rey y otra en Casasuertes, ambas en el incendio forestal de Barniedo de la Reina.

Las dos brigadas terrestres, apoyadas por un APN liberado y técnicos del operativo, han realizado labores de perimetración del incendio.

Se han tratado de tareas especialmente exigentes debido a que se desarrollaban en una zona remota y de gran altitud, lo que ha requerido un esfuerzo físico notable. Finalmente, se ha logrado asegurar y perimetrar el área afectada.

Por su parte, la brigada helitransportada de Calamocha ha trabajado en la zona de Casasuertes, donde ha llevado a cabo quemas técnicas en un sector reactivado con el objetivo de contener el avance del fuego.

En este mismo punto también han intervenido las dos autobombas desplazadas desde Aragón, aunque la complejidad del terreno ha limitado su operatividad.

Este convoy se incorporó el pasado jueves a las labores de extinción en Castilla y León y está compuesto por dos brigadas terrestres, dos autobombas, la brigada helitransportada de Calamocha -con su helicóptero-, tres técnicos (uno de ellos del GADEX) y dos capataces.