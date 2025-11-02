OPN Studio desarrollará el proyecto 'ERRoRACLE. La deidad digital' en el IAACC Pablo Serrano

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'ERRoRACLE. La deidad digital' de OPN Studio ha sido seleccionado por The Modern Cultural para patrocinar su trabajo entre los presentados en la Convocatoria de creación e investigación artística Pablo Serrano/Juana Francés de 2025 que convoca anualmente el IAACC Pablo Serrano.

Esta selección se enmarca dentro del programa 'En progreso. Proyecto de creación IAACC-The Modern Cultural'. The Modern Cultural es una empresa dedicada a la gestión de contenidos culturales que apuesta por las últimas tecnologías y el rigor documental, con el objetivo de dar apoyo a la nueva producción artística.

OPN Studio, formado en 2007 por Susana Ballesteros y Jano Montañés, explora las intersecciones del arte, la ciencia y la tecnología en el contexto social a través de instalaciones interactivas, esculturas y obras multimedia articuladas mediante el lenguaje de la electrónica, la robótica, el audiovisual y la programación, así como la inteligencia artificial.

La investigación de OPN Studio reflexiona sobre el individuo en un amplio contexto, centrando su estudio en las vicisitudes de la condición humana, como ser social, como entidad mortal o como sustancia corpórea. A lo largo de casi 20 años de trayectoria, sus creaciones se han presentado en museos, instituciones de arte y festivales de todo el mundo para examinar cómo la identidad humana fluye, se transforma y se reconstruye en la era digital.

Sus obras se han expuesto en Europa, América y Asia, destacando espacios como el CBA Círculo de Bellas Artes Madrid, NTMOFA Taiwan National Museum of Fine Arts, Würth Museum, MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, IAACC Pablo Serrano, Beijing Art Fair, ARCO Madrid Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Kapelica Gallery en Eslovenia o ARS Electronica en Austria.

Los artistas trabajarán en uno de los talleres del IAACC hasta el próximo mes de mayo, desarrollando el proyecto denominado 'ERRoRACLE. La deidad digital', que propone una analogía entre el clásico oráculo y las nuevas formas de mediación digital, presentando a la deidad digital como una figura simbólica de la actualidad: no portadora de sabiduría, sino encarnación del caos informativo, la manipulación algorítmica y la infoxicación contemporánea. El oráculo de la desinformación, un oráculo errante.

En este trabajo, la metáfora del oráculo se invierte: ya no ofrece guía ni destino, sino una enciclopedia absurda de desinformación. Su discurso no es enigmático, sino ruidoso; su sabiduría no es trascendente, sino vacía, banal, viral. Esto marca el surgimiento de una cultura, anti-cultura, donde el conocimiento se disuelve en un mar de contenidos fragmentados, memes y propaganda emocional.