Orós (PP) exige al Gobierno de Lambán "que cumpla ya con las entidades sociales"

ZARAGOZA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanía y Servicios Sociales del PP Aragón, Marian Orós, ha exigido este martes al Gobierno de Javier Lambán que "cumpla ya con las entidades sociales".

Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que ha recordado la deuda que el Ejecutivo tiene con estas entidades, entre otras cosas en el pago de los Centros Especiales de Empleo, la falta de concertación de plazas y el retraso en el pago de las ayudas de los fondos sociales.

Orós ha presentado una iniciativa en la que, entre otras cosas, se exige al Gobierno que pague en un plazo máximo de 30 días la deuda íntegra pendiente con los Centros Especiales de Empleo. Además, los populares han reclamado que se modifique y agilice el procedimiento administrativo para que las ayudas de los fondos sociales sean pagadas en un plazo máximo de 60 días desde que se presenta el derecho generado.

Orós ha recordado "la situación agónica que están atravesando muchas de las entidades sociales que gestionan los servicios para las personas con discapacidad y para sus familias".

Estas entidades "tienen un grave problema de sostenibilidad y eso se traduce en que los usuarios y las familias tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantenerlos, endeudándose con líneas de crédito y estirando hasta el último céntimo".

La portavoz popular de Servicios Sociales ha criticado "la mala gestión" del Ejecutivo de Lambán, "que no paga las facturas que debe en tiempo y forma a las entidades sociales". "Hay mala gestión, mala planificación y un presupuesto mal dimensionado, algo que ya les advertimos", ha explicado Orós, quien ha criticado que la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, se dedique a "derivar la responsabilidad hacia los funcionarios, algo inadmisible".

"Si el problema es de falta de personal que lo refuercen, si el problema es de funcionamiento o de procedimiento que busquen la fórmula para cumplir, y si es por falta de presupuesto que hable con el Departamento de Hacienda y que lo suplementen, ya que tanto presumen de gran recaudación. Si el problema es por falta de diligencia de algún cargo político, que lo cese", ha exigido.

Orós ha recordado que las personas con discapacidad fueron uno de los grupos que más duramente sufrió la pandemia. "Las entidades que las gestionan tiene que pagar a sus trabajadores, a sus proveedores, la luz, el gas, los alimentos, con una inflación desbocada que en Aragón supera el 11 por ciento y la actitud del gobierno en lugar de aportar soluciones es dar largas".

"NUMEROSAS DIFICULTADES"

La diputada popular ha lamentado "las numerosas dificultades que atraviesan estas entidades para las que el Gobierno de Lambán no tiene respuesta". Así ha recordado que "no han sacado plazas nuevas concertadas, no les han ayudado con los gastos covid y la revalorización de las plazas concertadas que anunciaron que sería de un 5 por ciento, se ha quedado en el 2,5 ya que empezaron a pagarla desde el mes de julio, en lugar de en enero".

Además, Orós ha puesto de manifiesto otros datos "muy preocupantes", datos a mes de junio, "porque el Gobierno sigue sin facilitar los datos actualizados que le pedimos".

Hay 5.300 personas pendientes de evaluación de su grado de discapacidad, que esperan una media de 11 meses para tenerlo. Hay 231 personas con discapacidad que están en listas de espera para obtener una plaza de residencia, centro de día o centro ocupacional, ha apuntado.

"Durante los seis primeros meses del año el Ejecutivo solo ha concertado 19 nuevas plazas residenciales, lo que significa que ni tan siquiera han cubierto la tasa de reposición, cuando hay 173 personas esperando una plaza".

Asimismo, ha alertado de que este año finaliza el acuerdo marco para la concertación de plazas residenciales, centros de día y centros ocupacionales. "Y el Gobierno en lugar de actualizarlo lo que plantea es prorrogar un acuerdo marco de 2018; eso no es bueno porque se quedan fuera por ejemplo las plazas para pisos tutelados o plazas residenciales para personas con trastorno de espectro autista, a no ser que tengan un trastorno grave".

Por todo ello, la portavoz popular ha planteado también la necesidad de impulsar la concertación de nuevas plazas y que se negocie con las entidades un nuevo acuerdo marco en los próximos tres meses.

Orós ha insistido en la necesidad de que el Gobierno busque la fórmula jurídica adecuada para pagar las facturas que deben a las entidades que cuentan con plazas concertadas fuera del acuerdo marco.

Durante la rueda de prensa, la portavoz de Ciudadanía y Servicios Sociales del PP ha felicitado a ATADES por su 60 aniversario. "Atades es un referente, desarrolla un trabajo imprescindible e innovador", ha destacado. Una muestra de "la otra cara de la moneda, que es la inmensa labor de estas entidades, frente a la mala gestión del Gobierno de Lambán".