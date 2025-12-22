Orós replica a ZeC que la desigualdad en Zaragoza es "notablemente inferior a la media de España, según FOESSA

Archivo - La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales del Gobierno de Zaragoza, Marian Orós, ha replicado al grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) que el IX Informe FOESSA sitúa a Aragón y, en particular a Zaragoza, con unos niveles de desigualdad "notablemente inferiores" a la media nacional y con una ratio de exclusión social que mejora respecto a ediciones anteriores.

En concreto, según este informe, Zaragoza destaca como la gran ciudad española de más de 250.000 habitantes con menor desigualdad según el índice de Gini, lo que la posiciona como un referente nacional en cohesión social en comparación con otras grandes urbes.

El Gobierno de Zaragoza también ha recordado que en los últimos años las políticas sociales "han sido y siguen siendo una prioridad", tal y como demuestra el refuerzo del presupuesto de Políticas Sociales, que es "muy superior2 al que destinaba el Gobierno de Zaragoza en Común. El gasto social por habitante en Zaragoza ha pasado de los 114,69 euros en 2019 a los 155 euros de este 2025, ha comparado.

En particular, para la atención e inserción del sinhogarismo, el Gobierno de Zaragoza ha acometido una "histórica" inversión de 5 millones de euros para la reforma del albergue municipal, con un aumento de plazas tanto en sus propias instalaciones como a través de la colaboración con entidades sociales.

La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha recordado que la gravedad de la pobreza en España tiene su origen en las políticas nacionales de vivienda, empleo y gestión del Ingreso Mínimo Vital --IMV--, entre otros factores.

"La pobreza no se combate con parches municipales que ya han demostrado que no funcionan. Se combate con políticas nacionales serias, con empleo digno, clases medias más que SMI, con vivienda y con un Estado que asuma su responsabilidad. Y mientras eso no ocurra, Zaragoza seguirá haciendo más de lo que le corresponde, pero no va a callar ante quienes han convertido a España en uno de los países con mayor exclusión social de Europa", ha concluido Orós.