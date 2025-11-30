La OTC Aragón Energía Propia celebra una jornada para presentar su trabajo tras un año de trayectoria

La OTC Aragón Energía Propia cumple un año - GOBIERNO DE ARAGÓN

La Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) Aragón Energía Propia, impulsada por el Gobierno de Aragón y gestionada por la empresa pública SARGA, ha cumplido un año de trabajo desde su puesta en marcha en 2024. La OTC, financiada con fondos Next Generation EU, ha llegado a las 33 comarcas aragonesas informando y formando a más de 600 personas físicas, 73 pymes, 160 entidades locales y 32 organizaciones no empresariales, consolidándose como un referente público autonómico en la transición energética.

Para celebrar su recorrido, la OTC organiza la jornada "Comunidades Energéticas: Conectar, producir, compartir" el próximo miércoles, 3 de diciembre, en la Sala Goya del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza. La cita será escenario de la presentación de resultados de la oficina tras su intensa actividad de difusión y asesoramiento para el impulso de comunidades energéticas, un modelo energético más participativo y sostenible que fomenta la cohesión social.

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

Tras la apertura institucional por parte de Yolanda Vallés, directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, la sesión dará paso a destacados expertos del ámbito energético para abordar los desafíos y perspectivas de las comunidades energéticas en el escenario actual.

La primera intervención será a cargo de Joan Herrera, exdirector del IDAE y actualmente socio de Samso, quien analizará los retos y oportunidades para las comunidades energéticas en un momento clave para su expansión.

A continuación, Joaquín Mas Belso, director general de Enercoop, presentará el modelo cooperativo de integración vertical que la entidad ha consolidado como referente nacional en el sector.

El papel de la distribuidora en el impulso de estas iniciativas será el tema central de la ponencia de Jordi Agustí García, responsable de Gestión de Operaciones Comerciales en e-distribución, quien expondrá cómo estas entidades pueden facilitar el desarrollo de proyectos energéticos compartidos.

La jornada continuará su actividad con la intervención de Olga Arjona, directora de la OTC de la Diputación de Cáceres, que explicará el impulso que puede ejercer la Administración local en la creación y consolidación de comunidades energéticas.

Posteriormente intervendrá Miguel Ángel Cuartero, director gerente de la OTC ZINCAMAN, quien abordará los retos y oportunidades específicos de las comunidades energéticas industriales, un modelo con un creciente peso en la transición energética.

Tras estas intervenciones, será el turno de Javier Hernández, responsable del proyecto OTC Aragón Energía Propia, quien presentará los resultados del trabajo desarrollado en la comunidad autónoma y las claves que están guiando el avance de estas iniciativas en el territorio.

La jornada culminará con una mesa redonda que reunirá a todas las OTC que han desarrollado su actividad en Aragón. Participarán Silvia Rodrigo (OTC Aragón Energía Propia), Laureana Luciani (OTC Ayuntamiento de Zaragoza), Carlos Pesqué (OTC Energía en Común) e Isabel Guedea (OTC Participa Energía).

José María Yusta, catedrático de la Universidad de Zaragoza y experto en mercados energéticos, será quien conducirá el debate orientado a compartir experiencias, aprendizajes y puntos clave para el futuro de las comunidades energéticas en la región.