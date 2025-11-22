Pablo Alborán actuará el 20 de junio, en Zaragoza, dentro de su nueva gira 'Global Tour Km0'

Archivo - El cantante Pablo Alborán durante una entrevista en la Casa Real de Correos, en Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El reconocido cantautor malagueño, Pablo Alborán, ha anunciado otra paradas de su nueva gira 'Global Tour Km0', con la que presentará en directo su último y aclamado álbum del mismo nombre. El artista actuará en Zaragoza el próximo 20 de junio de 2026 en el Pabellón Príncipe Felipe, uno de los recintos de referencia para los grandes conciertos en la ciudad.

La gira Km0 marca una nueva etapa artística para Alborán, quien regresa a los escenarios con un espectáculo renovado, una cuidada producción y un repertorio que combina los nuevos temas del álbum con los éxitos que han marcado su carrera como Solamente tú, Pasos de cero o Tu refugio.

Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia musical íntima y emocionante, fiel al sello personal del artista. Las entradas están disponibles a través de los canales oficiales de Viva Ticket.

Desde la organización se recomienda adquirirlas únicamente en los puntos de venta autorizados para garantizar su validez. Con esta fecha en Zaragoza, Pablo Alborán reafirma su conexión con el público aragonés y suma una nueva cita imprescindible en el calendario musical de 2026.