Paisajes de Teruel dice que CIP realizó trabajos sin permiso del Ayuntamiento de Teruel para el Clúster del Maestrazgo

CASTELLOTE (TERUEL), 20 (EUROPA PRESS)

La Plataforma Paisajes de Teruel ha reiterado que los documentos del Servicio Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel "muestran" que por dos veces negaron la validez de la declaración responsable del promotor, Copenhagen Infrastructure Partners a través de la sociedad denominada "CI IV Teruel Holdco SLU", para hacer trabajos destinados al macroproyecto de energía renovable del Cluster del Maestrazgo.

En concreto, estas denegaciones tienen fecha del 3 y el 29 de julio de este año. Por otra parte, el promotor realizó, el pasado 18 de septiembre, una solicitud de declaración responsable "con la intención de dar comienzo al ejercicio de una actividad clasificada de almacenamiento provisional y temporal de componentes de aerogeneradores", acción que por entonces ya llevaban meses haciendo.

Ello significaría que entre junio y el 18 septiembre las labores de almacenamiento efectuadas en el aeropuerto de Teruel "no tendrían ninguna cobertura legal, ante lo cual el Ayuntamiento no hizo nada".

Otra cuestión aparte es dilucidar son las obras ejecutadas en las campas de la instalación aeroportuaria y en la carretera de acceso, la A-1512, esto último, competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, ha puntualizado la Plataforma recordando que el proyecto definitivo de los trabajos a realizar "se presentó en octubre, es decir, pueden haberse ejecutado obras sin un proyecto, cuestión muy grave".

Para la Plataforma "no hay duda de que, por el momento, no hay ningún tipo de licencia", además de que los tres meses de la última declaración responsable "vencieron hace dos días". Esto significa que desde el miércoles 18 de diciembre hasta que se conceda el, o los pertinentes permisos, "si cumplen todo", se entiende que "no se pueden realizar labores por estar fuera de plazo".

Cada momento que pasa "resulta más evidente" que Copenhagen Infrastructure Partners "parece haber recibido trato de favor del Ayuntamiento de Teruel", ha estimado la Plataforma.

"De momento se puede sostener con poco margen de error que entre junio y septiembre se han realizado labores sin justificación legal gracias a la sospechosa pasividad de la corporación municipal. Lo mínimo que se puede afirmar es que el Clúster del Maestrazgo huele a podrido desde su tramitación hasta las labores previas de su ejecución".

El Clúster del Maestrazgo (Teruel) es un megaproyecto de 20 parques eólicos con una potencia instalada de 882 megavatios y sería el más grande de España y uno de los más grandes del mundo. Implica la implantación de 125 aerogeneradores de gran envergadura, de 200 metros de altura y 158 metros de diámetro de palas, a los que se sumarían 173 kilómetros de líneas de alta tensión y 327 kilómetros de caminos y carreteras. En total, el área de afección ocupa una enorme superficie, de cerca de 72.000 hectáreas.