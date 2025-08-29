El PAR condena el ataque vandálico a la sede del PP en Huesca y rechaza "cualquier tipo de violencia"

HUESCA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Aragonés ha condenado este viernes el ataque vandálico que ha sufrido la pasada noche la sede del PP en Huesca, contra la que han lanzado pollos muertos, huevos y pintura roja.

La formación aragonesista en Huesca ha expresado su condena en un mensaje en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, que ha sido compartido desde la cuenta del partido a nivel autonómico.

"Desde el PAR condenamos el ataque a la sede del PP en Huesca y proclamamos la eficacia del diálogo y del pacto, rechazando cualquier tipo de violencia en la defensa de las ideas", han publicado, citando los estatutos del partido.