El Parlamento aragonés plantea reservar suelo para extender el tranvía a Arcosur

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento aragonés ha solicitado este martes al Gobierno de Aragón, en la Comisión de Fomento, que se realice la reserva de suelo para extender la línea 1 de tranvía al barrio de Arcosur, en Zaragoza, y establecer un marco de cooperación institucional para articular el área metropolitana de la capital aragonesa. La Comisión ha aprobado una proposición no de ley de Vox con el voto favorable de PSOE, A-TE, CHA y PAR, y el único voto en contra del PP.

La parlamentaria de Vox Carmen Rouco ha señalado que "Arcosur ha sido un barrio olvidado, atendido por nadie" y los 7.000 vecinos actuales "no tienen un transporte digno", avisando de que la previsión es que llegue a tener 60.000 vecinos, por lo que ha solicitado que se reserve suelo "ahora" para extender la línea 1 del tranvía, considerando que no hacerlo "sería una irresponsabilidad política y urbanística".

Rouco ha indicado que el convenio firmado en 2025 por las instituaciones abre la puerta a la construcción de 17.000 viviendas nuevas, algunas de protección oficial, insistiendo en que si no se reserva suelo ahora después "será demasiado tarde", enfatizando que "este es el momento idóneo", añadiendo que "un barrio sin un plan de movilidad eficiente no se desarrollará bien".

También ha dicho que, aunque el convenio no menciona el tranvía, sí incluye "compromisos clave" para ampliar la red de transporte público, de manera que Arcosur pueda crecer "con cabeza y no a empujones", evitando "la desconexión" de Arcosur. Ha pedido "un compromiso institucional firme" en este sentido.

Ha intervenido en representación del PP la diputada Susana Cobos, quien ha criticado que se diga al Ayuntamiento "lo que tiene que hacer", recordando que el Gobierno local de Natalia Chueca "ya se ha posicionado" para elaborar toda clase de estudios informativos y valorar las alternativas en movilidad: "Dejemos que el Ayuntamiento, que tiene autonomía municipal, decida cuál es el mejor modelo", ha reclamado.

Para el diputado del PSOE Daniel Alastuey Arcosur responde a "una expansión necesaria de la ciudad" y contiene "una necesidad de planificación" urbanística que se extiende a Plaza e, incluso, el aeropuerto, apostando por los medios públicos de transporte, y ha recomendado incluir la línea 2 del tranvía en la planificación de la ciudad, para asegurar la conectividad Este-Oeste.

En el turno de CHA, Isabel Lasobras ha expresado que "la pregunta es por qué Arcosur no tiene todavía tranvía", reivindicando el derecho al transporte "en todos los barrios, sin distinciones entre ciudadanos de primera y de segunda". Ha puntualizado que "no se trata solo de añadir un tramo más", rechazando la política de "parches", frente a lo que ha defendido "una estrategia de movilidad bien planificada".

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha opinado que este tema es más propio del Ayuntamiento de Zaragoza que de las Cortes de Aragón. Ha apostado por extender el tranvía a toda la ciudad "si va a ser el sistema de transporte público de alta capacidad" y ha apoyado incluir la prolongación de la línea 1 del tranvía en el planeamiento de la capital aragonesa. Ha afirmado que el modelo de desarrollo de la Comunidad Autónoma lleva al "amontonamiento", expresando su preocupación por "seguir creciendo y creciendo".

Desde el PAR, Alberto Izquierdo ha tildado a Rouco de "poco ambiciosa", recordando que en las pasadas elecciones Vox proponía extender el tranvía hasta Cuarte de Huerva. Ha apostado por conseguir que Zaragoza sea la cuarta ciudad de España "de verdad" y ha llamado la atención sobre la importancia de la planificación, lamentando "los problemas que tienen que ver con lo público" en Arcosur, no solo en movilidad, sino también en sanidad o educación.