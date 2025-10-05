La Partida de Diego en Teruel concluye con La Espera y la partida de Diego hacia la batalla de las Navas de Tolosa

La Partida de Diego en Teruel ha puesto el broche a tres días de recreación histórica en Teruel. - FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL

TERUEL 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XV edición de La Partida de Diego ha vivido este domingo su desenlace con una jornada marcada por la emoción de la despedida. Tras vivir el sábado escenas tan intensas como La Pedida de Mano de Isabel, Un pacto por amor o La Promesa de los Amantes, Diego de Marcilla se ha alistado definitivamente en las tropas del Rey Pedro II para partir hacia la batalla de las Navas de Tolosa.

El mercado medieval y los campamentos de recreación han abierto a las 10.00 horas en el Centro Histórico para volver a ofrecer al público la posibilidad de conocer la vida cotidiana del siglo XIII.

También han podido visitar de nuevo la exposición Ferrum Populi en el Campamento Ultramontano. Luego la plaza del Seminario ha acogido La partida (de ajedrez) del Rey, una representación que ha combinado juego, estrategia y simbolismo para introducir al espectador en la tensión de la época.

Poco después, la música de Alarifes de San Martín ha llenado las calles con un pasacalles de ambiente festivo. La recta final de la recreación se ha iniciado con el Nombramiento de caballeros por el Rey de Aragón, entre ellos el propio Diego de Marcilla, en la Plaza del Seminario.

A continuación se ha representado La Espera, una de las escenas más emotivas de toda la Partida, en la que Isabel de Segura y las mujeres de la villa son protagonistas absolutas, mostrando el dolor y la incertidumbre de quienes quedaban en la ciudad a la espera del regreso de sus seres queridos.

El desenlace ha llegado con la gran partida a la batalla. El Rey Pedro II de Aragón, junto a Diego de Marcilla y las huestes, han desfilado desde la Plaza del Seminario por Yagüe de Salas, el Torico, la calle Amantes, la Plaza de la Catedral y Andaquilla, en una despedida solemne y multitudinaria que ha puesto fin a tres días de intensa recreación histórica.