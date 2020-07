El actor Pepe Viyuela, protagonista del film, asegura que es un trabajo que "emociona" y habla "del valor de la cultura"

ZARAGOZA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La película 'Marcelino, el mejor payaso del mundo' aspira a traspasar fronteras, como lo hizo su protagonista, Marcelino Orbés, nacido en Jaca (Huesca) y que actuó en varios países de Europa como payaso acrobático, se consagró en Londres y desde 1905 actuó en Nueva York, donde murió en 1927.

Se trata de una película que combina ficción y documental, que se preestreno este lunes en Jaca y este martes lo va a hacer en Zaragoza, después de inaugurarse en el Festival de Cine de Huesca el pasado 12 de junio y de haber sido seleccionado en el Festival de Cine de Málaga, donde se podrá ver a finales de agosto. También está previsto que se proyecte en unas semanas en el Festival Internacional de Documentales 'Beyond Borders', en Grecia.

El trabajo ha sido presentado a los medios de comunicación, en Zaragoza, por el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea, la diputada de Cultura de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Ros Cihuelo, la directora de Aragón TV, Carmen Ruiz, el director de la película, Germán Roda, la productora ejecutiva, Patricia Roda, y el actor que protagoniza al payaso Marcelino, Pepe Viyuela.

Con una duración de 80 minutos, la cinta, producida por Estación Cinema, en coproducción con Aragón TV, y música de David Angulo, es una docuficción que ha sido rodada en Jaca, Zaragoza, Madrid, Barcelona y Londres, en este último caso en el edificio que en la época fue el Hippodrome, donde se consagró Marcelino Orbés, y que ahora es un casino, si bien ha mantenido el escenario y en él se representan musicales.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea, ha remarcado que el resultado es una "historia amena", donde hay un "equilibrio razonable" entre la parte documental y el entretenimiento, precedida por un trabajo de investigación y reflexión iniciado por el periodista Mariano García, y ha vaticinado que va a ser un "éxito en las salas y en los circuitos de distribución".

Lucea ha subrayado la importancia de apoyar a la cultura en un momento de crisis provocada por la pandemia y ha comunicado que "están a punto de salir las ayudas al sector audiovisual" que otorga el Gobierno de Aragón. En este proyecto, es la entidad que mayor apoyo ha dado. También ha sido financiado por la Diputación de Zaragoza. Su presupuesto total es de 200.000 euros.

COMEDIA Y DRAMA

La diputada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Ros Cihuelo, ha subrayado que 'Marcelino, el mejor payaso del mundo' "combina comedia y drama" que es en definitiva "lo que todos vivimos en el día a día", para considerar que ser capaces de hacer reír "es complicado", sobre todo cuando tanto el público, como el artista "tienen su propio tormento".

Ha apelado a la "capacidad de seguir adelante superando el desaliento y el drama", que ha opinado que poseen aquellos que hacen cultura, a quienes las instituciones "tenemos la obligación de apoyar para hacerla llegar como bien humanizador de la sociedad" y ha deseado que el talento aragonés que contiene esta cinta "llegue a todo el territorio nacional e internacional", como lo hizo el protagonista.

La directora de Aragón TV, Carmen Ruiz, ha resaltado que este proyecto "saca del olvido a una figura importante, pero desconocida, que fue una estrella mundial" y se ofrece en un formato en el que la parte documental "encaja completamente" con la ficción y el trabajo actoral de Pepe Viyuela, Alberto Castrillo y el resto del reparto.

Ha remarcado que las ayudas que concede la entidad aportan financiación anticipada, lo que supone que, en muchas ocasiones, "es el primero dinero" con el que cuentan los proyectos, algo que "valora el sector" y ha animado a consumir cultura.

La productora ejecutiva, Patricia Roda, ha manifestado que el payaso Marcelino es un personaje "que lo tiene todo para contar una historia universal apasionante" y ha comentado la vocación de la productora Estación Cinema para trabajar en "temas de casa, pero con proyección internacional".

Ha deseado que muchas personas vayan a ver esta historia y ha pedido también que las instituciones "mantengan la ayuda a la cultura".

HOMENAJE

El director de la película, Germán Roda, ha precisado que este film es un homenaje a una forma de hacer periodismo, a mundo del circo, al cine mudo y a su protagonista, el payaso Marcelino, que el periodista Mariano García decidió "rescatar" del olvido través de una serie de artículos periodísticos y después con la publicación de un libro.

Ha subrayado que Marcelino Orbés es el artista español que más personas han visto en directo en la historia, cerca de 11.000 al día, de lunes a sábado, durante varias temporadas en el Hippodrome de Nueva York, donde vendía unos 2,5 millones de entradas al año, un establecimiento ya desaparecido y que en la época fue el teatro más grande del mundo, "unas tres veces el Teatro Real de Madrid".

Para Germán Roda "es increíble que nadie supiera de su existencia", el que fue "el mejor del mundo" en sus números, si bien en su vida "tenía muchas sombras" y fue uno de los primeros que encarnó la historia del payaso que triunfa en el escenario, "hace reír a los niños", pero en su vida personal es un "desastre", como lo fue su relación con su primera mujer, sin amigos y sin una familia que lo respaldara.

El director de la película ha comentado que todos estos son los "ingredientes" de una "gran historia", también porque "de la nada llegó al todo" y luego vivió un "crepúsculo" al no saber adaptarse al cine, como sí lo hicieron cómicos más jóvenes que él y que lo admiraban, como fueron Buster Keaton y Charles Chaplin.

A su entender, no triunfó en el cine porque "no supo ver que era el futuro, le pilló más mayor que a Keaton y Chaplin, no tenía familia, amigos, ni nadie que lo pudiera asesorar y en los negocios fue un desastre".

Se suicidó en 1927, en un hotel de Nueva York, donde fue enterrado en el Cementerio de Artistas de Kensico, cuyo funeral fue financiado por una asociación de payasos y el Estado de Nueva York ya que murió sin dinero, "y el que mandó las flores fue Charles Chaplin", ha contado Roda.

Asimismo, ha comentado que tuvo un hijo con su primera mujer, "pero no se ha podido encontrar su pista", tampoco de ningún otro familiar ya que "se enroló con seis o siete años en un circo y no volvió a España", ni tuvo relación con el país, además de que cambió de nombre y en 1922 pasó a tener la nacionalidad estadounidense "y por eso se había perdido su pista".

TRABAJO ARAGONÉS

El director de 'Marcelino, el mejor payaso del mundo' ha explicado que salvo Pepe Viyuela, todo el reparto y el equipo técnico es aragonés, con un guión escribo por él junto con Miguel Ángel Lamata, un trabajo "hecho desde Aragón, pero no solo para Aragón", una historia que ha deseado que, como su protagonista, traspase fronteras.

Por su parte, el actor Pepe Viyuela ha opinado que la película consigue, igual que el trabajo de un payaso, compartir "emociones", no solo la risa y la sonrisa, además de que rescata una figura "injustamente" olvidada, cuya carrera acabó a causa de la aparición del cine, si bien es precisamente éste quien ahora "nos lo ha devuelto".

Ha dicho que se ha apoyado en la investigación, pero también en el imaginación en lo que se refiere a la parte de ficción, ha considerado que esta película supone "reivindicar lo local, con valor universal" y habla "del valor del circo, de la cultura, de la capacidad de superación personal, de la importancia de saber de donde venimos para saber a dónde vamos".

"Hemos sido todos testigos de la importancia de la cultura" durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, una actividad que además de contar historias, "nos permite vernos a nosotros mismos" a través de la pintura, la literatura o el cine, ha concluido.