Pérez Calvo (Cs) apuesta por una candidatura "de consenso" a la Presidencia del Gobierno de Aragón

ZARAGOZA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Cs, Daniel Pérez Calvo, ha apostado este martes por elaborar una candidatura "de consenso" para la Presidencia del Gobierno regional en las elecciones del 28 de mayo.

En rueda de prensa, ha recordado que dos militantes de Cs han expresado su deseo de encabezar las listas autonómicas, Ramón Fuertes y Jara Bernués, y ha aseverado: "Tampoco quiero participar en procesos de luchas cainitas", añadiendo que "mejor sería que fuéramos capaces de consensuar una candidatura" para acordar "cuál puede ser la persona más idónea".

Ha recalcado que acatará lo que su partido decida, como deben hacer "todos los afiliados". También ha considerado que sería "muy miserable" que pusiera "tierra por medio" ahora, cuando las encuestas no son "tan favorables".

Pérez Calvo ha hecho hincapié en que la palabra final la tienen los votantes y ha opinado que "no es el momento" de anunciar si se presenta a las primarias, que todavía no se han convocado.

"Yo estoy a disposición del partido, pero no participaré en un proceso en el que pueda haber enfrentamientos internos" porque "no es bueno para el partido, no conviene", ha manifestado, insistiendo en defender una candidatura de consenso.

En cuanto al Ayuntamiento de Zaragoza, ha descartado encabezar la candidatura y ha rechazado "la política como mercadeo de conveniencias", tras lo que ha proclamado: "Que nadie dude de que este partido va a presentar una lista sólida, solvente, con gente totalmente capacitada" y que "Cs no solo va a estar en las instituciones, sino que va a ser decisivo, esta vez sí".