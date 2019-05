Pérez (Cs) propone crear "un gran proyecto de inversión en investigación" en torno a la figura de Ramón y Cajal

Actualizado 21/05/2019 10:39:26 CET

El candidato a la Presidencia de la DGA dice que Cs es un partido "de pactos" pero "sin mezclar el agua y el aceite"

ZARAGOZA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha propuesto crear "un gran proyecto de inversión en investigación" con capital público y privado en torno a la figura del médico investigador y Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), quien tuvo "una vinculación fortísima" con Aragón y fue "el más grande en décadas".

En una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de las elecciones autonómicas del 26 de mayo, Daniel Pérez ha expresado que recurrir a la figura de Ramón y Cajal "nos obligaría a ser tremendamente respetuosos". Un consorcio fijaría una cantidad que iría 'in crescendo' y sería revisable para "dejar de ir en el furgón de cola de la investigación y ser abanderados en algo".

Ha advertido de que no se trata de "utilizar la figura de Ramón y Cajal y luego hacer una política de investigación de pandereta", sino que hay que contar "con quien sabe lo que necesita" y "transmitir la seguridad de que estamos trabajando codo con codo todas las Administraciones con consensos políticos, lo más amplios posible, en proyectos por lo menos para una generación y que, venga quien venga, lo que está funcionando no se va a parar".

Ha recomendado aprobar, también, una Ley del Mecenazgo para que "muchas empresas pudieran patrocinar proyectos para el tratamiento del cáncer o la investigación del Alzheimer vía fundación o convenios con la Administración".

Para fomentar la investigación, el candidato ha sugerido elaborar un plan plurianual progresivo para incrementar los contratos indefinidos para captar subvenciones europeas "que se quedan sin venir porque, en un momento determinado, uno tiene un contrato de seis meses", de ahí su propuesta de "dar estabilidad a la gente que investiga", rechazando de este modo la "falta de sensibilidad" con los investigadores.

ECONOMÍA

Para Pérez Calvo, "desde los Gobiernos hay que facilitar la actividad empresarial, no poner el pie en el cuello de los empresarios con impuestos que a veces son confiscatorios". Una de las posibles medidas es simplificar los trámites administrativos, ha opinado.

"Hay que ser competitivos porque estamos en un escenario en el que tenemos la competencia a la vuelta de la esquina y hay comunidades que están siendo más competitivas que Aragón por las políticas fiscales que están aplicando y que Aragón ha ido emulando, como la reducción de Sucesiones".

A juicio de Pérez Calvo, "ya no podemos concebir la creación de empleo como hace no cincuenta sino veinte años porque las nuevas tecnologías están ahí, la innovación crece a un ritmo exponencial y el escenario va a seguir cambiando", de forma que "no podemos aplicar modelos laborales del siglo XX a la Europa del siglo XXI".

Ha animado a "ser valientes, aplicar conceptos como la mochila austriaca y el cheque de formación", y también "no dar facilidades para los despidos, pero sí para que un trabajador que no está a gusto pueda irse teniendo derecho a cobrar su paro y su indemnización, y no tener que apalancarse".

Cs propone reducir el tramo autonómico del IRPF en la misma medida que lo suba el Gobierno de España de Pedro Sánchez, ya que será "un hachazo importante", cifrado en 26.000 millones de euros.

En el caso de Teruel, aunque "se han perdido unos años muy buenos echándole hilo a la cometa" de la Central Térmica de Andorra, cuyo cierre "se veía venir", Pérez Calvo se ha mostrado "optimista" sobre el futuro de Andorra-Sierra de Arcos y las Cuencas Mineras porque "hay una voluntad clara por parte de los habitantes de esa zona de seguir adelante con sus proyectos de vida".

"Hay que facilitar el camino para que vengan inversiones", ha considerado el candidato de Cs, explicando que "Aragón tiene que ser un terreno competitivo donde jugarte tus ahorros pueda valer la pena", no solo en el caso de grandes multinacionales, sino también los pequeños empresarios y los autónomos: "Hay que dar todo tipo de facilidades".

"Es imprescindible una reforma del sistema de financiación autonómica" porque "tenemos muchas cosas que hacer", ha afirmado Pérez Calvo, a cuyo juicio "lo más urgente es iniciar de forma decidida la lucha contra la despoblación, lo que salpica muchas áreas y hace falta disponer de fondos que podamos gestionar para acabar con un agravio comparativo injustificable".

SANIDAD Y EDUCACIÓN

"Nos falta una política sanitaria planificada", ha considerado el candidato de Cs, en cuya opinión "lo primero que hay que hacer es gestionar mejor el dinero público" en lugar de funcionar "a golpe de ocurrencias".

Ha sugerido "incentivar a los médicos", por ejemplo facilitándoles la participación en proyectos de investigación en centros como el Hospital 'Obispo Polanco' de Teruel. Ha pedido que se construya un centro de salud en Cuarte de Huerva (Zaragoza), una población cercana a la capital aragonesa con 13.000 vecinos y que, actualmente, solo dispone de un consultorio.

El caso del colegio concertado 'Ánfora', de Cuarte de Huerva, "es un ejemplo de hasta dónde nos pueden llevar las políticas retrógradas de intentar volver a planteamientos del siglo XX, donde la libertad de elección de centro escolar para algunos está conculcada y solamente sirve lo público". Desde Cs, "queremos acabar con esa confrontación" porque "el respeto que nos merece la enseñanza pública no es mayor ni menor que el que nos ofrece la concertada".

"A mí no me sirve de nada imponer un trágala para los próximos cuatro años de medidas educativas sabiendo que, con un hipotético cambio de gobierno, el que venga nuevo lo va a tirar y poner otro".

"ALTERNATIVA REAL"

"No somos un partido bisagra", sino "la única alternativa viable, posible y real para conseguir ese cambio de Gobierno en el Pignatelli", ha proclamado Daniel Pérez Calvo, quien ha recalcado que "salimos a ganar", puntualizando que "somos un partido de pactos y acuerdos" pero "sin mezclar el agua y el aceite". Ha dicho que "Pedro Sánchez tiene al PSOE secuestrado" y que "si el PSOE quiere hablar con Ciudadanos, el PSOE nos tendrá que decir con qué PSOE está él".

Sus "líneas rojas" son "los nacionalismos excluyentes, que aquí no los hay, y los populismos", ya que "es difícil negociar con alguien cuyo punto de partida no hay manera de encajarlo".

"ENTREGUISMO"

De los diez meses de gobierno de Pedro Sánchez "Aragón no ha sacado ningún provecho ni lo ha sacado España", ha considerado Pérez Calvo, para quien este periodo "ha sido la crónica de satisfacer una ambición personal de llegar al poder a cualquier precio, pactando con quien ha hecho falta".

"Afortunadamente, el final de la escapada llegó donde ya era imposible seguir disimulando y era evidente que había un acuerdo y un entreguismo total a las veleidades independentistas de Cataluña".

"Han sido unos meses de despropósitos porque, por primera vez, hemos tenido que aguantar día a día a un presidente de Gobierno dispuesto a avanzar de la mano de quienes quieren destruir España y eso es de lo más grave que ha ocurrido en cuarenta años de democracia por su continuidad en el tiempo".

"Va a tener dificultades, él parece que se fió, pero no creo que sea un tema de ingenuidad, simplemente es de no saber con quién se jugaba los cuartos, y ahora lo está viendo otra vez", con el veto a Miquel Iceta (PSC) por parte de los independentistas, que han impedido que sea senador por designación autonómica.

Se ha quejado de que "ni siquiera han empezado las negociaciones --del nuevo Gobierno de España--, aunque ya está todo atado entre PSOE y Podemos y ya está viendo --Pedro Sánchez-- con quién se puede contar", añadiendo que "uno negocia con quien quiere negociar, pero cuando ellos ya han puesto el listón donde lo han puesto, no sé qué pretenden".