Permanece cortada la A-23, en sentido Zaragoza, por el vuelco de un camión

TERUEL 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La autovía Mudéjar, A-23, continúa cortada en sentido Zaragoza desde que pasadas las 05.00 horas de este viernes, 22 de agosto, volcara un camión en un accidente, cuyas causas se están investigando.

El accidente de tráfico ha provocado la caída de la carga que transportaba el camión y todavía se está limpiando la calzada para poder reanudar la circulación, ha informado el Centro de Gestión del Tráfico.

El corte de tráfico en la autovía se ha producido entre los puntos kilométricos 105 y 117, ya que el camión ha volcado a la altura del kilómetro 115. Se ha habilitado un desvío obligatorio en todos los carriles por la N-234, ha informado el Gobierno de Aragón.