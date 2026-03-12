Una persona herida grave y otra leve al colisionar dos camiones en la N-240 en Barbastro (Huesca)

Lugar del accidente en la N-240 en Barbastro (Huesca), en el que han colisionado dos camiones y dos personas han resultado heridas. - GUARDIA CIVIL

BARBASTRO (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

Una persona se encuentra en estado grave y otra ha sufrido heridas de carácter leve en un accidente de tráfico ocurrido este jueves a las 12.09 horas en la carretera nacional N-240 en Barbastro (Huesca), en el que se han visto involucrados dos vehículos articulados que han colisionado de manera fronto lateral, lo que ha obligado a cortar la circulación en el sentido ascendente.

Ambos heridos han sido trasladados en ambulancia medicalizada del 061 al hospital de Barbastro. El herido grave es un hombre de 56 años de nacionalidad checoslovaca, mientras que el herido leve es otro varón de 51 años vecino de la comarca del Cinca Medio.

El sentido ascendente permanece cortado y la Guardia Civil da paso alternativo a la circulación por una vía de servicio paralela a la calzada.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Barbastro y otra de Huesca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una dotación de bomberos, una ambulancia del servicio de emergencias 061 y mantenimiento de carreteras.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Fraga, investiga las causas del siniestro vial.