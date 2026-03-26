Personal del Ayuntamiento repara una tubería de abastecimiento de agua en San Juan de Mozarrifar

ZARAGOZA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Brigadas de Conservación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza trabajan desde la pasada madrugada en la reparación de una tubería de abastecimiento de agua que da servicio al barrio rural de San Juan de Mozarrifar y los polígonos industriales Polígono Norte y Ciudad del Transporte. Se espera restablecer el suministro a lo largo de la jornada.

La rotura se ha producido a las 4.00 horas en la conducción que va desde los depósitos de propulsión de Los Leones-Academia hacia este núcleo y polígonos, ha informado este jueves el Ayuntamiento.

Se trata de una tubería de fibrocemento situada en terrenos de la Academia General Militar y que ya ha presentado en otras ocasiones alguna incidencia, por lo que se ha ido renovando algunos de sus tramos; la semana pasada hubo un corte programado por este motivo.

El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja en el mantenimiento, mejora y renovación de toda la infraestructura gracias a la Estrategia Integral de la Red de Distribución de Agua Potable impulsada por Zaragoza para la renovación de tuberías, la detección de fugas y la digitalización de un entramado urbano compuesto por 1.297,4 kilómetros de tuberías que permiten el consumo de agua a los zaragozanos.

De ese mallado de infraestructuras subterráneas, 192,3 kilómetros son redes arteriales y otros 1.105,1 kilómetros son redes de distribución. De todas ellas, ya se cuenta con 872 kilómetros de fundición dúctil y otros 98,2 de materiales plásticos, es decir, el 75% de la red cuenta con los materiales más adecuados.

Por ello, los esfuerzos hasta 2031 se centrarán en rebajar la presencia de tuberías de fibrocemento, de hormigón armado y de fundición gris para alcanzar en 5 años un 80% de la red en las condiciones más óptimas.

Asimismo, se ha hecho un análisis prioritario de los 192,3 kilómetros de tuberías de la red arterial, dado que cuando se experimenta una rotura en la red arterial suele afectar a un número considerable de usuarios por lo que el mantenimiento de estas tuberías es imprescindible.

De hecho, el Ayuntamiento de Zaragoza, además de incluir la renovación de tuberías en todas las obras de reforma integral de calles que se ejecutan estos años, también ha invertido cerca de 10 millones de euros en acciones específicas en esta materia.