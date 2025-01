El piloto turolense Gonzalo Sánchez confía en ganar en 2025 el Mundial Supersport 300 y elogia Motorland

ZARAGOZA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto turolense Gonzalo Sánchez confía en ganar este año 2025 el Campeonato Mundial Supersport 300 de motociclismo y ha elogiado el circuito alcañizano de Motorland. Estudia en el Centro de Alto Rendimiento de Cheste (Valencia).

Se ha entrevistado este jueves con el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, y la delegada territorial del Ejecutivo aragonés en la provincia, Rosa Sánchez.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gonzalo Sánchez ha señalado que 2024 ha sido "muy positivo" porque ha vivido "experiencias que jamás hubiese imaginado". "He aprendido un montón y continúo cumpliendo mi sueño día a día, el balance es muy positivo", ha indicado el piloto, quien tiene "muchas ganas de empezar ya este 2025", ha añadido.

"Ha sido un año donde he corrido muchas carreras, he viajado mucho, he tenido muchas experiencias y he vivido muchas emociones, pero me quedo con el aprendizaje de todas ellas para el futuro, y a destacar, poder correr la última carrera de la Copa del Mundo Yamaha R3 en Motorland, donde pude vivir unas sensaciones muy bonitas, donde me he jugado el campeonato; poder disputarlo en mi circuito de casa, en Motorland, es algo que no tiene precio".

Sánchez ha recordado que en 2024 ha ganado el subcampeonato de España y de la Copa Mundial Yamaha, ha sido seleccionado por Yamaha Internacional, ha representado a Europa en los Juegos Intercontinentales. También ha debutado en el Mundial como piloto invitado, obteniendo un noveno puesto.

"2025 lo afrontamos con ganas, con muchísimas más ganas de aprender, de vivir muchas más experiencias, con un objetivo mucho más ambicioso, el Mundial: contador a cero y vamos con todo", ha dicho el joven.

También ha comentado: "La esencia que tiene Motorland es algo muy especial para mí", recordando que iba con sus padres al paddock de Superbikes para animar a Carlos Checa "y ahora poder estar corriendo allí, en el paddock de Superbikes, no tiene explicación, es una demostración de que las cosas van saliendo, de que estamos creciendo y vamos por buen camino".

TERUEL Y ARAGÓN, PENDIENTES DE GONZALO SÁNCHEZ

Por su parte, Manuel Blasco ha afirmado: "Es impresionante escuchar a un chico de 16 años con esta madurez y con esta responsabilidad sabiendo que tiene a toda la provincia y a todo Aragón pendiente de él, a sus 'sponsors', a su familia, pero que la provincia de Teruel pone, y Aragón entero, sus esperanzas también en un piloto joven que está demostrando que es de lo mejor que hay en España en este momento".

"Va a ser el primero en llegar a un Mundial de Superbike, pero también si pudiera pasar a MotoGP, podría ser tremendo", ha continuado el consejero, añadiendo: "Si Motorland se viene abajo cuando viene Marc Márquez, que no es aragonés, imaginémonos lo que puede ocurrir si Gonzalo sigue la proyección y sigue en la línea ascendente que va; sería la leche para Motorland y para Aragón, ¿no? Así que hay que apoyarle". Ha apuntado que el Campeonato de Superbikes se celebrará en septiembre.