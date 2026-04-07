Pina de Ebro reivindica su pasado medieval con las primeras jornadas de divulgación histórica sobre Alfonso I

El Palacio de la Aljafería ha albergado la presentación de las jornadas de divulgación histórica de 'Alfonso I el Batallador' que tendrán lugar del 21 al 26 de abril en la localidad zaragozana de Pina de Ebro. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Pina de Ebro acogerá del 21 al 26 de abril las primeras Jornadas de Reconstrucción y Divulgación Histórica 'Alfonso I el Batallador', una iniciativa que nace con vocación de continuidad y que pretende acercar al público la figura de uno de los monarcas más determinantes de la historia de Aragón.

La presentación oficial ha tenido lugar en el Patio de Santa Isabel del Palacio de Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, donde la presidenta de la institución, María Navarro, ha subrayado el valor de una propuesta que "pretende cumplir dos objetivos fundamentales: divulgar nuestra historia y contribuir a la promoción de nuestros municipios".

Navarro ha destacado el simbolismo del escenario elegido para dar a conocer las jornadas: "Estamos en un lugar que representa historia viva de Aragón, y por eso somos más conscientes del potencial que tiene unir cultura, historia y divulgación". En este sentido, ha asegurado que estas jornadas "van a formar parte no solo de la programación cultural de Pina de Ebro, sino del conjunto de la comunidad autónoma".

UN PROGRAMA PARA ACERCAR LA HISTORIA A TODOS LOS PÚBLICOS

Las jornadas combinarán rigor histórico y carácter divulgativo a través de un completo programa de actividades que incluye conferencias, talleres, actos conmemorativos y recreaciones históricas. María Navarro ha incidido precisamente en esa combinación como una de las claves del proyecto: "Se trata de unir cultura, historia y divulgación en una propuesta accesible y atractiva para todos los públicos".

El alcalde de Pina de Ebro, Pablo Blanquet, ha explicado que el objetivo principal es "poner en valor la figura de Alfonso I el Batallador y acercar su historia a todos los vecinos, haciendo partícipe a todo el mundo de una historia viva que también forma parte de nuestra identidad".

El programa se iniciará el 21 de abril con una conferencia del historiador José Luis Corral, a la que seguirá, el día 22, una segunda intervención a cargo de Juan Francisco Utrilla. El 23 de abril, coincidiendo con la celebración de San Jorge, se desarrollará un acto conmemorativo en la localidad.

No obstante, los días centrales serán el fin de semana del 25 y 26 de abril, cuando Pina de Ebro se transformará en un auténtico escenario medieval con recreaciones históricas en diferentes puntos emblemáticos del municipio, como el claustro del convento franciscano, la plaza de España o el entorno de la plaza de toros.

HISTORIA VIVA: RECREACIONES Y DIVULGACIÓN EN LA CALLE

Uno de los elementos más destacados de estas jornadas será la recreación histórica, en la que participarán más de 40 personas que recrearán un campamento del siglo XII y diferentes escenas de la época. Según ha manifestado el historiador y divulgador Darío Español, impulsor del proyecto, "se trata de explicar la historia de forma rigurosa, pero también atractiva, combinando conocimiento y espectáculo".

"El objetivo es que cualquier persona, desde un especialista hasta un niño, pueda disfrutar y comprender lo que ocurrió en este periodo clave", ha incidido. En este sentido, ha remarcado que estas jornadas buscan "conmemorar un pasado que explica el presente", ensalzando la figura de Alfonso I no solo como rey, sino como impulsor de procesos clave como la repoblación, la organización del territorio o el desarrollo económico.

Español ha recordado que la conquista de Zaragoza en 1118 y las posteriores cartas de población, como la otorgada a Pina en 1129, marcaron la configuración actual del Valle del Ebro. "La estructura demográfica, cultural y territorial que conocemos hoy nace en este momento histórico", ha afirmado.

CULTURA Y TURISMO COMO MOTOR DE DESARROLLO

Más allá de su dimensión histórica, las jornadas también persiguen un impacto directo en el desarrollo local. El alcalde Pablo Blanquet ha subrayado que esta iniciativa "quiere ser también una herramienta para dar a conocer Pina de Ebro, sus atractivos turísticos, naturales e históricos, y dinamizar sectores como la hostelería".

"Queremos que la gente venga, que conozca el municipio y que descubra todo lo que puede ofrecer. Es una forma de conjugar cultura y turismo como motor económico", ha reseñado.

En esta línea, desde la organización se ha destacado la implicación del tejido local y la participación vecinal como elementos fundamentales para el éxito del proyecto. "La historia no se entiende sin las personas, y por eso queremos que los vecinos sean protagonistas", ha precisado Blanquet.

Estas primeras jornadas nacen con la intención de consolidarse en el calendario cultural aragonés. Aunque la organización prefiere avanzar con prudencia, el objetivo es dar continuidad a la iniciativa en futuras ediciones.

"Queremos ver la respuesta del municipio y del público, pero creemos que puede convertirse en una cita importante", ha apunntado el alcalde. "La idea es crecer poco a poco, sin perder la esencia, y crear un evento que combine calidad, participación y atractivo para todo tipo de público".

Además, desde la organización se ha puesto el acento en el valor educativo de estas jornadas, especialmente para las nuevas generaciones. En este sentido, se pretende que la historia salga del ámbito académico para convertirse en una herramienta accesible, dinámica y cercana. "Queremos que los jóvenes entiendan que la historia no es algo lejano, sino que forma parte de su identidad y de su día a día", ha insistido Español durante la presentación.

Por su parte, María Navarro ha remarcado la importancia de impulsar iniciativas que conecten el territorio con su legado histórico: "Estas jornadas son un ejemplo de cómo los municipios pueden liderar proyectos culturales de gran valor, capaces de generar conocimiento, cohesión social y oportunidades". La presidenta de las Cortes también ha hecho hincapié en que Aragón cuenta con un patrimonio histórico "extraordinario" que debe ser divulgado y puesto al alcance de toda la ciudadanía.

En la misma línea, Navarro ha concluido que el valor de este tipo de propuestas son la clave para reforzar la identidad colectiva: "Aragón también se construye desde el conocimiento de su historia, y jornadas como estas nos ayudan a entender quiénes somos y de dónde venimos".

Durante seis días, la localidad zaragozana de Pina de Ebro se convertirá así en un espacio de encuentro entre pasado y presente, donde la historia dejará de ser un relato lejano para convertirse en una experiencia viva, participativa y abierta a toda la ciudadanía.