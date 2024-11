El Plan General de Ordenación Urbana de Teruel recibe 456 alegaciones, cerca de 300 menos que el texto de 2009

TERUEL 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Teruel ha recibido un total de 456 alegaciones en los tres meses que ha estado en periodo de información pública, un mes más del que marca la ley para así "dar mayor servicio a los ciudadanos", según ha manifestado este lunes la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, quien ha destacado que la cifra es sensiblemente inferior al que recibió el documento redactado en 2009 y que acabó en un cajón.

En concreto, Buj ha recordado que ese proyecto acaparó un total de 748 alegaciones, es decir 292 más que el actual Plan. El hecho de que 15 años después, el nuevo Plan inicial de 6.764 páginas haya recibido cerca de 300 alegaciones menos ha sido destacado por la alcaldesa: "Creo que es un éxito extraordinario que haya 300 alegaciones menos que la última vez y que también haya menos alegaciones que consultas, por tanto eso significa que es un buen Plan General y que vamos por el buen camino".

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Juan Carlos Cruzado, ha desglosado las alegaciones en función del sujeto que las ha presentado. Por un lado, las asociaciones o entidades que han registrado un total de 16 alegaciones alineadas en mayor o menor medida con el interés general. Por otro lado, se han registrado un total de 440 alegaciones presentadas por personas físicas, o personas jurídicas con un interés de carácter más particular.

En cuanto a la atención a los interesados en la Oficina del PGOU, Cruzado ha distinguido entre la consulta de documento sin asistencia del equipo redactor y la consulta con el equipo redactor.

Así, se han pedido 52 citas para consulta del documento de forma autónoma: 27 de ellas registradas en el primer mes, 20 el segundo y 5 en el tercer mes.

De otro lado, se han pedido 469 citas para consulta atendida por el equipo redactor: 197, 157 y 115 en cada uno de los meses que ha estado disponible.

En función de la clase o categoría de suelo, las zonas de suelo urbano consolidado (SU-C) han recibido 149 alegaciones, un 35,22% del total; las de suelo urbano no consolidado (SU-NC), 102 --24,11%-- y las de suelo urbanizable delimitado (SUZ-D) han alcanzado la cifra de 53 --12,53%--.

Por lo que hace referencia al suelo urbanizable delimitado a efectos de la regularización de núcleos de población en suelo no urbanizable (SUZ-D/RNP) fueron 15 -- un 3,55% del total--; mientras que las zonas de suelo urbanizable no delimitado SNU-ND solo han recibido una alegación y las de suelo no urbanizable (SNU) han sumado 103 alegaciones, el 24,35% del total.

Tanto la alcaldesa como el primer teniente de alcalde han calificado el PGOU como "la herramienta útil" para que la ciudad crezca "ordenadamente" y de forma "compacta y radiocéntrica".

Eso significa --han aclarado-- que la ciudad se desarrolle "sin vacíos y huecos sin urbanizar", con calles amplias y dotada de servicios para que los barrios estén llenos de vida.

El nuevo Plan contempla la regeneración urbana, recuperando edificios antiguos deshabitados especialmente en barrios tradicionales de la ciudad , edificando en solares y creando zonas verdes por toda la ciudad.