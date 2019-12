La plantilla de FCC parques y jardines convoca huelga indefinida a partir del 20 de enero

Publicado 12/12/2019 15:01:24 CET

ZARAGOZA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de trabajadores de FCC parques y jardines ha aprobado este jueves convocar una huelga indefinida, a partir del 20 de enero, para exigir la firma de un nuevo convenio colectivo, el mantenimiento de las cláusulas sociales y laborales y la no división en lotes en los nuevos pliegos de condiciones.

Esta decisión se ha acordado en la asamblea general en la que los trabajadores han que el Gobierno municipal de PP-Ciudadanos, que dirige el alcalde, Jorge Azcón, "se comprometa al mantenimiento" de las cláusulas sociales y laborales en los próximos pliegos de condiciones y que no haya división de la plantilla en lotes.

"La plantilla ha señalado al gobierno de Azcón como máximo y único responsable del ataque directo a los derechos y garantías de los trabajadores" que implica la decisión del gobierno de anular el concurso de parques y jardines, ya que "supone retrasar la negociación colectiva y aniquilar la entrada en vigor de mejoras sociales y laborales", han considerado los representantes sindicales.

La plantilla han criticado que la empresa FCC "viene facturado estos meses atrás 8 millones de euros más, mientras mantiene congeladas las condiciones de la plantilla desde hace dos años, 8 millones que pagamos los vecinos de Zaragoza para que la dirección de la empresa siga empobreciendo a los trabajadores de la ciudad".

Los jardineros defienden un nuevo convenio colectivo que haga recuperar su poder adquisitivo, así como avanzar en mejoras sociales y de conciliación laboral y familiar.

"Si la empresa no hace movimientos antes de final de enero, nos veremos abocados a un conflicto largo y duro, que solo finalizará cuando la dirección de FCC se avenga a firmar un convenio que

nos haga recuperar el poder adquisitivo perdido y a avanzar en medidas sociales y de conciliación", han alertado.

INTERÉS DE LA PATRONAL

Asimismo, la plantilla ha criticado la decisión del gobierno de Azcón de anular la adjudicación y la entrada en vigor de las mejoras sociales, laborales y medioambientales previstas para la prestación

del servicio de parques y jardines.

"El gobierno de Azcón, al servicio de los intereses de la patronal, ha anulado la adjudicación para precarizar las condiciones de las y los trabajadores y seguir aumentando los beneficios de FCC, beneficios desorbitados que pagaremos los y las vecinas de Zaragoza", han opinado desde el comité de empresa.

Los representantes sindicales han incidido en que tras 9 recursos fallidos de la patronal contra las mejoras que introducían los pliegos de condiciones y avalando los tribunales todas y cada una de las

cláusulas sociales, laborales y medioambientales, "el gobierno de Azcón ha decidido defender los intereses de la patronal en contra de los acuerdos de los tribunales y del interés general de la ciudad".

También defienden la no división en lotes de la contrata, remarcando que Zaragoza ya está divida en varias zonas, ya que "sería una decisión que anularía de facto la negociación colectiva y aumentaría costes de maquinaria y vehículos en sus amortizaciones, así como que dificultaría la información del servicio y el manejo informático de la misma", alegaciones descritas por los propios técnicos municipales en el expediente del pliego de condiciones, ha enumerado el comité de empresa.

"Aún es más, desde el comité de empresa se incide que la ley no prohíbe la no división en lotes como dijo la consejera Chueca y recalcan que el TACPA ya ha avalado que el concurso no se divida en lotes".

El comité de empresa ha incidido, en una nota de prensa, que sus reivindicaciones son un solo paquete, en alusión a un convenio nuevo, el mantenimiento de las cláusulas sociales y la no división

de lotes. "O se garantizan los derechos de las y los trabajadores o vamos directos a un huelga indefinida larga y dura" han avisado.

REIVINDICACIONES DEL CONVENIO

Las reivindicaciones de los trabajadores de parques y jardines para el nuevo convenio colectivo pasan por una subida salarial desde el año 2018 con carácter retroactivo que haga recuperar el poder

adquisitivo perdido en este tiempo; avanzar en medidas sociales; y un plan de medidas de conciliación laboral y familiar.

También demandan un plan de igualdad y de protocolos de acoso; un plan de formación continua para las y los trabajadores; avanzar en un plan de seguridad y salud y mejorar los equipos de protección individual; y separar el servicio de autoseguro del servicio de vigilancia de la salud.

CLÁUSULAS SOCIALES

Las reivindicaciones del mantenimiento de las cláusulas sociales recogen la prohibición de minorar las condiciones de los trabajadores, de suspender o extinguir los contratos y mantener el número de trabajadores ofertados durante todo el contrato.

El listado se completa con la obligación de cubrir todas las bajas y vacaciones de la plantilla; abonar las nóminas puntualmente; prohibir el contratar por empresas de trabajo temporal; el compromiso de integrar la plantilla con personal indefinido; y la obligación de incorporar mujeres a la prestación del servicio de conservación y limpieza de zonas verdes.

Otras exigencias son la obligación de realizar planes de igualdad; realizar protocolos de acoso laboral y sexual; un plan de medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar; y crear una bolsa de empleo en la que se garanticen los méritos académicos y

profesionales.

En el ámbito formativo demandan un plan de formación para mejorar la profesionalización del personal y desarrollar un plan de vigilancia de la salud.

CONTRATA

La reivindicación de no dividir en lotes la contrata la argumentan en que el TACPA ya avaló la no división en lotes del concurso; los técnicos municipales apoyaron la no división en lotes porque Zaragoza ya está divida en diferentes zonas como zona derecha, margen izquierda o parque del agua, ya que conllevaría la anulación de facto de la negociación colectiva.

También supondría la división de la plantilla a diferentes empresas y mayor gasto para el consistorio ya que se duplicarían gastos y amortizaciones de maquinaria y vehículos; además de dificultar la información y el manejo informático de la misma, han concluido.