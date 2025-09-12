La Plataforma Sijena Sí se concentrará el 27 de septiembre frente al MNAC, con el apoyo de CHA y Teruel Existe

Archivo - Detalle de las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

La entidad denunciará al MNAC ante el Consejo Internacional de Museos por violaciones del Código de Deontología

HUESCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Sijena Sí ha convocado una concentración ante el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), en Barcelona, el próximo 27 de septiembre, para mostrar su postura contraria "a las maniobras de dilación en la entrega de las pinturas de Sijena a la que le obliga la ley". El coordinador de la entidad, Juan Yzuel, presentará este lunes la movilización acompañado por los diputados autonómicos Isabel Lasobras (CHA) y Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe).

En dicha concentración, se leerá un manifiesto que la Plataforma ha puesto a disposición de la ciudadanía para poder firmarlo y así suscribir y apoyar esta iniciativa.

Esta es la forma de responder al escrito del MNAC de oposición a la ejecución de la sentencia sobre las pinturas de Sijena, "donde se reafirma en asegurar que hay una incapacidad técnica para llevar a cabo la retirada y traslado de las obras, aduciendo dificultades que no se presentaron en los tribunales cuando se juzgaron estas causas", ha dicho el coordinador de la Plataforma Sijena Sí, Juan Yzuel.

Yzuel ha manifestado que "en su día, la jueza en Huesca preguntó a los técnicos del MNAC si había dificultades con el traslado de las pinturas y dijeron que no y ahora están rebuscando a ver si encuentran expertos internacionales que les dicen que se van a estropear".

"Sabemos que ese traslado tiene que hacerse con las máximas garantías y de la mejor manera posible para colocarlas de forma perfecta en Sijena, pero para eso están los técnicos y en eso deben trabajar", ha remarcado.

En el manifiesto que se leerá a las puertas del museo barcelonés, la Plataforma pedirá que se devuelvan "de una vez" las pinturas murales de Sijena "por justicia y dignidad". El texto, que se detallará el próximo lunes en una rueda de prensa en las Cortes de Aragón junto a CHA y Aragón-Teruel Existe, estará a disposición "de quien lo quiera leer y suscribir" en su página web, con el objetivo de que cualquiera "se puedau nir a la ciudadanía aragonesa y decir basta ya".

Por otro lado, la Plataforma va a presentar en breve una denuncia formal ante el Consejo Internacional de Museos por las violaciones de su Código de Deontología por parte del MNAC.