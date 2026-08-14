La plaza José María Forqué de Zaragoza se transformará en un gran mercado floral y de mascotas

Recreación del futuro Mercado de las Flores y las Mascotas de la plaza José María Forqué. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza está ultimando los detalles del nuevo Mercado de las Flores y las Mascotas, un proyecto con el que pretende revitalizar la plaza José María Forqué, en el Casco Histórico, y especialmente el entorno de Zamoray-Pignatelli.

La alcaldesa, Natalia Chueca, avanzó este proyecto durante el Debate del estado de la ciudad y la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, quien ha adelantado que este céntrica plaza acogerá un mercado mensual y periódico de flores y de mascotas, una idea nacida de los propios vecinos del barrio del Gancho, ha informado el Consistorio zaragozano.

Gaudes ha hecho especial hincapié en el impacto que tendrá en el entorno, subrayando que este mercado no es solo una propuesta de ocio, sino "un motor de cambio dentro de la estrategia de recuperación para la zona de Zamoray-Pignatelli".

"Queremos que el barrio recupere su luz, su dinamismo y se consolide como un polo de atracción amable, seguro y lleno de vida para todos los zaragozanos", ha añadido la consejera.

UN JARDÍN URBANO EFÍMERO CON MASCOTAS

Bajo el concepto de crear un "jardín urbano efímero", el mercado nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro periódico donde la naturaleza, el comercio y la cultura urbana se unen para dar vida al barrio.

El evento, que completó su contenido floral con la aportación municipal de añadir la parte de las mascotas, se celebrará el primer domingo de cada mes, en horario de 11.00 a 15.00 horas, y ya prepara sus tres primeras ediciones que podrían empezar a partir de septiembre.

Esta novedosa propuesta bebe directamente de los grandes y exitosos mercados florales de Europa. Para lograr esa atmósfera acogedora que invite a quedarse, el recinto contará con un diseño cuidado al detalle, fusionando una estética artesanal a través de puestos de madera de inspiración tradicional, con una abundante decoración natural protagonizada por elementos vegetales, sombrillas y textiles en tonos neutros.

Todo ello se vertebrará bajo un diseño plenamente accesible, con una distribución pensada para generar un recorrido fluido que favorezca el paseo y la interacción continua entre visitantes y expositores.

"Nuestra intención es trasladar a Zaragoza la magia de los tradicionales mercados florales europeos, creando un entorno de convivencia donde la naturaleza y el comercio urbano se den la mano para dignificar el espacio público de Zamoray-Pignatelli" , ha señalado Gaudes.

UNA EXPERIENCIA DE OCIO

El mercado está concebido como una experiencia de ocio completa que va mucho más allá de la compraventa. La programación está diseñada para retener al público en la zona y generar un ambiente festivo gracias a la música en directo y las sesiones de DJ que amenizarán la jornada.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una oferta gastronómica en un área equipada con 'Food Trucks', participar de forma activa en talleres florales y actividades familiares diseñadas para todas las edades, y recorrer instalaciones artísticas y rincones fotográficos creados específicamente para invitar a redescubrir la ciudad desde otra mirada.

Un pilar fundamental de este proyecto es su integración total del universo de los animales de compañía ya que dedicará una zona exclusiva y segura que contará con expositores especializados en alimentación, accesorios, productos artesanales y bienestar animal, incluyendo también áreas de descanso, puntos de agua y asesoramiento profesional.

"Zaragoza es una ciudad amiga de los animales. Era fundamental que este nuevo foco de actividad integrara a las mascotas como lo que son: un miembro más de nuestras familias, dotándoles de un entorno seguro en el que también puedan disfrutar del barrio", ha afirmado la consejera.

Los objetivos a corto y medio plazo de este mercado pasan por aumentar el flujo de visitantes, favorecer el consumo en la hostelería local e impulsar el talento emprendedor de la zona.

"Cada actividad, cada puesto y cada visitante que se acerque a la plaza José María Forqué estará contribuyendo directamente a tejer comunidad, apoyando al comercio de proximidad y demostrando que la revitalización de Zamoray-Pignatelli y del barrio del Gancho es, y será, un éxito colectivo", ha concluido Tatiana Gaudes.