El Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel) aprueba una nueva identidad visual corporativa

ALCAÑIZ (TERUEL), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcañiz estrena una nueva identidad visual corporativa, aprobada por unanimidad en el Pleno ordinario del mes de octubre, celebrado este lunes.

Un diseño presentado por Terés&Antolí, empresa adjudicataria del contrato, que ha sido consensuado por todos los grupos políticos que conforman el consistorio alcañizano. Este diseño está llamado a ser la imagen visible del Ayuntamiento como institución que, a su vez, representa a todos los alcañizanos. Por tanto, la identidad visual de Alcañiz es también el emblema de la ciudad.

Se ha elegido un diseño del tipo 'marca ciudad' que sea único y reconocible. De esta manera, se transmite una imagen del Ayuntamiento que va más allá de su papel de gestor. Esta nueva identidad visual, será un recurso importante para, por ejemplo, mejorar la comunicación, el posicionamiento turístico, atraer empresas o ser referente en desarrollo tecnológico e innovación.

Está concebida como una herramienta que identifica al Ayuntamiento en todas sus interacciones y en las comunicaciones, tanto en formato físico como electrónico. Es versátil, potente y de fácil reproducción en todas las aplicaciones, tanto físicas como electrónicas. Se aplicará a las comunicaciones y colaboraciones de la institución. La nueva imagen cobrará gran protagonismo en la próxima página web municipal que está diseñándose.

ESCUDO

Paralelamente, se mantiene el escudo heráldico para usos exclusivamente protocolarios. Se ha actuado gráficamente sobre la imagen protocolaria a dos niveles: por un lado, se ha hecho un trabajo de limpieza, equilibrio y armonización de todos los elementos del escudo, de manera que su reproducción sea satisfactoria en los diversos tamaños y soportes sobre los que se aplique. Por otro, y muy importante, se ha sistematizado y fijado el uso de la tipografía que acompaña al escudo.

En el diseño del símbolo, se ha integrado la tradición heráldica con la función representativa de la marca. El resultado es la síntesis de los dos elementos que definen visualmente la ciudad: la caña y la letra 'A'.

La caña es el elemento heráldico más genuino y antiguo de la ciudad, que representa el origen del topónimo 'Alcañiz'. La 'A' es la inicial de este topónimo y también de la palabra 'Ayuntamiento'.

Se ha sintetizado la imagen de la caña hasta convertirla en un icono. Está integrada dentro de la 'A', de manera que la modifica para crear una nueva letra: la 'A alcañizana', igual que existe la 'y griega'.

Este símbolo queda completado por la corona, que remite a la concesión del título de ciudad. Este elemento se ha construido con la virgulilla de la 'ñ' y 3 círculos: la virgulilla dibuja el aro de la corona y los círculos, los florones. Estos círculos representan también a los habitantes de Alcañiz, que son la esencia y lo más importante de la ciudad. Por eso están en lo más alto del símbolo.

Tanto el símbolo como el logotipo están construidos con la tipografía Baskerville, una letra diseñada en el siglo XVIII de gran delicadeza, elegancia y claridad. De esta manera aunamos el aspecto clásico de la letra con la imagen moderna de la marca.

Para la correcta aplicación de esta nueva identidad visual, se ha confeccionado un manual de uso, que incluye también la imagen protocolaria. Este manual tiene como función normalizar los usos gráficos de la identidad visual corporativa del Ayuntamiento de Alcañiz.

La aplicación de las especificaciones establecidas en el manual consigue que la imagen transmitida sea homogénea, coherente y singular, sea cual sea el soporte o medio sobre el que se reproduzca.