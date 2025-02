El Gobierno de la ciudad aportará los estudios para crear una sola unidad de funcionamiento en Cultura

ZARAGOZA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción de VOX, con los votos del PP y PSOE, y el rechazo de ZeC, para que el Gobierno de la ciudad aporte a los grupos municipales la información sobre el estudio de una sola unidad de funcionamiento del Área de Cultura, la sociedad Zaragoza Cultural, y su organismo autónomo, el Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen, dependientes de ella, en función de las mociones aprobadas por el pleno y las sucesivas recomendaciones de la Intervención.

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha recordado el informe de Intervención para la aplicación de una sola unidad de funcionamiento, dentro de las que prevé la legislación, para la gestión de los servicios públicos, para lograr una gestión más eficiente y eficaz de la competencia municipal en materia cultural.

Ha incidido en el interés de VOX en suprimir organismos y competencias redundantes o que se duplican.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha dicho que detrás de la supuesta eficiencia que defiende VOX está el "precarizar" los trabajadores y "avanzar en la privatización". A su parecer, unificar estas entidaes es "inviable" porque tienen funciones distintas. "La Cultura no es un negocio, sino un servicio público y su valor no reside en generar dinero, sino en garantizar su acceso democrático", ha expuesto.

La consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, ha comentado que Intervención habla de la parte de contabilidad, pero no de competencias o personal. Hay que tener en cuenta este informe, pero no es el único, ha puntualizado. "Sería complicadísimo unificar los patronatos y sociedades porque se hacen cosas completamente diferentes y no se solapan".

Sara Fernández ha añadido que aunque se unifiquen las entidades la cultura se hace desde muchos ámbitos como fomentar la igualdad, la inclusión, en juventud hasta en prevención de adicciones. "No solo se hace cultura desde el área de Cultura", ha zanjado.

La concejal del PSOE, Ros Cihuelo, ha dejado claro que en el Ayuntamiento "se hace política" y la ocupación de espacios públicos no tiene que beneficar solo a unos pocos. Ha tildado de "pagafantas" a VOX porque aprueba los presupuestos y luego las partidas que han pedido incluir no se ejecutan y "saben que no ocurrirá, pero luego sacan otras cosas, como que no haya declaración institucional del Día de la Mujer".

Julio Calvo ha pedido no sacar los pies del tiesto, sino que haya mayor simplificación administrativa y racionalidad en los recursos publicos al obsrevar que las acciones llevan a cabo estos organismos "son, en buena medida, coincidentes".