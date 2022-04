Olona recalca que España "no ha recibido ninguna sanción por causa de Aragón" en materia de depuración

ZARAGOZA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha aseverado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que --en la actual legislatura-- España "no ha recibido ninguna sanción por causa de Aragónm ni hay ningún incumplimiento" en materia de depuración de las aguas residuales. Ha comparecido a petición del PP.

Olona ha afirmado que esta situación "es obra de todos, también de los Gobiernos anteriores, incluso del Gobierno 'popular' que precedió a la legislatura de 2015". Ha rebatido los argumento del diputado del PP, Ramón Celma, al negar que el 11 por ciento de la población resida en poblaciones sin depuración de aguas, asegurando que la depuración comprende los municipios donde reside el 95 por ciento de la población aragonesa.

"No hace falta hacer 300 depuradoras", ha continuado el consejero, quien espera a terminar con la adaptación de la normativa europea para "no hacer depuradoras donde no hace falta", alertando contra "los costes desproporcionados", que "no exige" la defensa del medio ambiente.

Ha defendido la resolución --realizada años atrás-- de los contratos del Plan Pirineos de Depuración y Saneamiento y, por otra parte, ha resaltado que solo tres de las 236 depuradoras existentes en toda la comunidad autónoma son convencionales, teniendo las obras "tecnologías muy avanzadas".

Olona ha apostado por tener en ejecución, en licitación o terminados los sistemas de depuración de todos los municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes este año y ha apuntado que en la provincia de Zaragoza solo falta un municipio con más de mil habitantes, Nonaspe, para el que el Gobierno regional quiere licitar la obra antes de que finalice este año.

POLÍTICA ARROJADIZA

El diputado del PP Ramón Celma ha preguntado en qué ha invertido el Gobierno de Aragón los 270 millones de euros recaudados del ICA y el IMAR desde 2015, tras lo que le ha echado en cara que el Gobierno de Lambán lleva siete años "y han seguido las sanciones por vertidos" en varios municipios, aunque el Ejecutivo "enarbola la bandera del medio ambiente como una política arrojadiza".

Ha dicho que la izquierda "se despreocupa de cuidar lo que tenemos alrededor" ya que "con más de 20 años de Gobiernos del PSOE, ahora con Podemos, seguimos incumpliendo todos los objetivos en saneamiento y depuración".

"El problema no está en otro país o continente, ni en una Administración gestionada por ningún derechista peligroso", sino que "lo tenemos en casa: En el Gállego o el Ésera, en Maella, y ustedes siguen sin hacer nada, lo ocultan y deciden cargar a los ciudadanos con más impuestos", subrayando que en Aragón hay cuatro impuestos medioambientales.

GESTIÓN ADECUADA

Desde el PSOE, Silvia Gimeno ha asegurado que la depuración "adecuada" de aguas residuales es "una prioridad manifiesta" del Gobierno de Lambán, ha defendido la autonomía municipal en esta materia y la implementación de un modelo "eficaz, eficiente, público y participativo".

En representación de Cs, Beatriz Acín ha alertado de que sigue habiendo zonas donde no se ha llevado a cabo la depuración de aguas residuales y ha emplazado a "evitar el despilfarro de fondos públicos y agua".

La diputada de Podemos Marta de Santos ha aseverado que ahora "se están haciendo las cosas como se querían hacer" y ha subrayado que el Gobierno de Lambán no ha recibido "ni una sola sanción" por la depuración, afirmando que antes era un sistema privatizado y ahora "caminamos hacia la propiedad pública".

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín ha dicho que se ha trabajado "con transparencia, con libre concurrencia, se han cambiado los criterios técnicos y se ha terminado con el sobredimensionamiento". Ha destacado que los Ayuntamientos han recuperado su autonomía en esta materia.

El portavoz de VOX, Santiago Morón, ha dejado claro el "firme" compromiso de su partido con la depuración de las aguas residuales. Ha preguntado a Olona cuál es el grado de cofinanciación de los Fondos MRR que se prevé para las depuradoras de Cerler y Candanchú (Huesca).

La parlamentaria del Partido Aragonés, Esther Peirat, ha expresado que la depuración es una de las prioridades del Departamento de Olona y ha puesto de relieve los avances tanto en el Alto Aragón, como en la provincia de Teruel.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha pedido a Olona "que deje atrás la lógica de un Plan Aragonés de Depuración sobredimensionado, que fue un fiasco clarísimo", animándole a revisarlo. Ha preguntado si los Ayuntamientos pueden elegir las tecnologías de sus instalaciones y también sobre el impacto de la reducción de la recaudación.