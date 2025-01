Los pliegos del contrato del autobús urbano de Zaragoza prevén pagar al adjudicatario por km y número de usuarios

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha explicado que los pliegos de la nueva contrata de autobús que se sacará próximamente a licitación cambia el modelo de retribución y será por kilómetro, pero atenuado a la previsión de la demanda que oferte el contratista. Un punto de mejora "importante" porque en la actualidad el pago es por kilómetro realizado a los precios del contrato y ahora ese precio se modula sobre la demanda y se mejora el estándar de calidad. "A más usuarios del autobús mayor rentabilidad del contratista", ha sintetizado.

En su comparecencia en el pleno, ha avanzado más detalles de los pliegos como que incluye dos millones más de kilómetros, que es un 10 por ciento más, y 324 autobuses diarios para mejorar las frecuencias se continúa con el propósito de avanzar hacia la descarbonización, se mejoran las frecuencias y la accesibilidad y se reducen los tiempos de viaje.

Se modernizará flota para incorporar las nuevas tecnologías de movilidad y los 2 millones de kilómetros además de las mejoras de las frecuencias será en días laborables y festivos en las líneas de mayor tiempo de espera y "no desaparece ninguna línea de las vigentes", ha remachado.

El contrato vigente es una concesión administrativa genérica y el futuro será un "servicio público con adaptación a la normativa europea", ha diferenciado. Es una apuesta por un transporte vivo para adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios.

También se aboga por nuevas líneas y mejoras en las frecuencias consolidando las líneas circulares que conectan el eje este-oeste y la margen derecha e izquierda, se incorpora el nuevo trazado de líneas 38 y 36 y la creación de la línea 57 que unirá Valdefierro con Casablanca y el tranvía para dar servicio a las nuevas urbanizaciones.

Los técnicos de movilidad irán a las Juntas de Distrito para informar de los ajuste y los planteamientos técnicos y a finales de febrero se llevarán al Consejo de la Ciudad, ha contado Gaudes.

PUERTA A PUERTA

"La movilidad debe ir de la mano innovación, ha opinado por lo que se incorpora una "cláusula de progreso" para asegurar que el contrato se adapta a las necesidades tecnológicas con un nuevo servicio de bus a la demanda en la línea PMRs, que ya se oferta y se incorporará a demanda con un servicio puerta a puerta para llevar a los usuarios con al menos 24 horas de antelación para ir a los centros sanitarios de alta capacidad.

"Todos los ciudadanos quieren conectar de forma rápida con hospitales de referencia y por ello surge esta línea porque, cada vez, la población es mas envejecida y hay que utilizar los avances para mejora la movilidad", ha apostillado.

Otra mejora del contrato es la flexibilidad en los diez años que tendrá de vigencia para cambiar trazados que no se considerarán modificaciones de cambios, derivados por la demanda de acceso a hospitales, de frecuencias y recorridos diarios, pero dentro de un límite", ha matizado.

"PROVINCIANO"

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha aplaudido que se informe a los vecinos del contenido de estos pliegos, pero ha afeado que no se sabe si se tratará también con la plantilla de la actual contrata Avanza Zaragoza. Le ha recordado que se impulsó la prórroga para beneficiar a la actual concesionaria, Avanza Zaragoza, y tras concederles la justicia una prórroga luego el Gobierno de la ciudad ha pedido más plazo.

El concejal de VOX, David Flores, ha criticado el "cortoplacismo" en planificar este servicio porque la ciudad lleva 25 años con un transporte urbano "absolutamente provinciano, sin ambición de lograr líneas de cercanías dignas al tamaño de Zaragoza y desarrollar su área metropolitana". Ha reconocido que las instituciones no han apoyado y ha instado a reclamarlo para lo que hay que tener "ambición" y reflexionar sobre el modelo de futuro.

El concejal del PSOE, Chema Giral, ha dicho que Chueca lleva a fuego la comisión de investigación que reveló que "mintió" en campaña electoral porque se había acordado la prórroga antes de la votación.

"DÉFICIT DEMOCRÁTICO"

Giral ha arremetido contra el estudio de Chueca en las formas institucionales al intentar "soslayar el debate de las iniciativas de la oposición cuando se intervine al inicio del debate que puede ser legal, pero no legítimo y tiene que ver un importante déficit democrático". De esta forma se ha referido a que Gaudes ofreciera estos datos antes de una moción del PSOE.

Gaudes le ha replicado que hay un mandato judicial para presentar los pliegos. "Me entra la risa cuando el PSOE habla de legalidad cuando no tiene nada de democrático interno y, además, lo lleva a las instituciones que está colonizando, como la Fiscalía General del Estado, El Banco de España y hasta Telefónica. No les queda nada por colonizar y ahora se quejan de arrollar por pedir ofrecer una información del Gobierno de la ciudad para dar explicaciones de la mayor contrata del Ayuntamiento. Dan risa o pena".

De esta forma se ha referido Gaudes a su intervención anterior al debate de una moción del PSOE sobre el nuevo contrato del transporte urbano de autobús. "Hay unas reglas de juego --el reglamento-- y cada uno las utiliza como cree o puede".

A ZeC le ha instado a que no mire al pasado y sean proactivos porque estos pliegos "atienden" las peticiones vecinales porque "mejoran las frecuencias, aumentan los kilómetros y se adapta a la tecnología, que "no se hizo en 2013 cuando se recortó kilómetros y personal para poner el transporte al servicio del tranvía que era el proyecto del PSOE".

Antes de concluir, Gaudes ha lamentado que la ciudad, históricamente, "ha ido sola y paga sola el transporte porque no recibe ayudas ni del Gobierno de Aragón, con el que se está hablando, ni del de España".