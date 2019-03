Podemos apuesta por "liderar" el Gobierno de Aragón la próxima legislatura tras "constatar que 'Sí se puede'"

Publicado 28/03/2019 16:00:17 CET

ZARAGOZA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha apostado por "liderar" el Gobierno de Aragón la próxima legislatura tras "constatar que 'Sí se puede'" y que, tras su paso por las Cortes autonómicas durante esta legislatura, "Aragón es un lugar mejor, hay menos personas que se quedan en la estacada después de una crisis-estafa muy dura".

"Quizás, si Podemos hubiera entrado en el Gobierno, las vidas de los aragoneses habrían mejorado todavía más", ha planteado el secretario general, Nacho Escartín, que ha defendido un "acuerdo de las fuerzas progresistas" para la próxima legislatura.

Escartín, la portavoz parlamentaria, Maru Díaz, y la diputada Marta Prades han ofrecido este jueves una rueda de prensa de balance de legislatura, en la que el primero ha mostrado una "moderada satisfacción por haber recogido el sentir de 140.000 aragoneses que nos votaron en 2015", consiguiendo "que se pongan en marcha muchas propuestas e ideas" para poner a las personas "en el centro de todas las políticas públicas impulsadas" por este partido.

Entre los logros obtenidos, Escartín ha dicho que "hemos conseguido asegurar la justicia social, la universalidad de la sanidad pública, el incremento año a año del dinero destinado al Ingreso Aragonés de Inserción" y la aprobación de leyes como la de pobreza energética.

De esta forma, "cuando dicen que no se puede es mentira, lo que pasa es que no se quiere", ha aseverado Escartín, quien ha dicho que "aquí hacemos política" y "los cambios han venido para quedarse", añadiendo que "no somos el diablo sobre ruedas, sino gente honesta, que gestionamos con transparencia y honestidad", poniendo de ejemplo el impulso a la investigación --parlamentaria y judicial-- de la depuración de aguas.

OPOSICIÓN

El secretario general de Podemos Aragón ha manifestado que el suyo "ha sido el principal grupo de la oposición esta legislatura", ha aseverado Escartín, quien ha destacado las iniciativas legislativas presentadas, mientras "otros grupos se han dedicado al bloqueo, al intento de paralización, a la crítica infértil y constante".

En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, ha opinado que ha habido una oposición "dura e infértil", mientras que en las Cortes Podemos ha demostrado que "se puede estar en la oposición, fuera del Gobierno, pero ser una fuerza imprescindible para las políticas públicas".

También ha indicado que la formación morada "se ha dedicado a intentar que Aragón piense en el siglo XXI y se posicione como una Comunidad donde la innovación y las políticas valientes sean un primer paso para el cambio de modelo productivo que necesitamos", mientras el presidente de la Comunidad autónoma, el socialista Javier Lambán, ha estado "muy conformadico".

"Gracias a los acuerdos continuos con IU, CHA y PSOE, Podemos ha podido hacer aportaciones importantes para mejorar la vida de la gente", ha continuado Escartín, observando que "el pluripartidismo que está instalado nos obliga a todos a negociar, dialogar, intentar encontrar acuerdos y recular en aras del consenso".

Sin embargo, "el trabajo fecundo del poder legislativo no se ha concretado tanto como podía haber sido" con un Gobierno de Podemos, quejándose de que Lambán "no ha sido capaz de poner en marcha" las leyes que otorgan más derechos "y nos tocará a nosotras", ha esgrimido el líder de la formación morada.

MÁS SOCIALISMO

La portavoz de Podemos en las Cortes autonómicas y candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones del próximo 26 de mayo, Maru Díaz, ha esgrimido que el Ejecutivo "no hubiera sido tan social, ni tan socialista si no hubiera estado Podemos dando la matraca".

Como ejemplo, ha citado la subida del IAI y la lucha contra la violencia machista, así como la red de cocinas escolares 'in situ', el apoyo a los bomberos forestales o la gestión desde la Presidencia de las Cortes.

También se ha referido a la duplicación de las ayudas al alquiler, el impulso a la reforma de la PAC y el aumento de las becas universitarias. Ha lamentado que la Ley de Vivienda "han entrado tarde y mal, y no se va a tramitar", y también que no se haya alcanzado un acuerdo sobre la renta básica universal o la reforma del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA).

Por su parte, la diputada Marta Prades ha mencionado algunas iniciativas legislativas impulsadas por su grupo, como las de pobreza energética, emergencia social, cuentas abiertas, prevención y extinción de incendios, autónomos, y la de cambio climático, realizando aportaciones a otras, como la reforma de la Ley de la Infancia y la Adolescencia o la de espectáculos públicos, así como la participación en la reforma del reglamento de las Cortes.

También han trabajado en las leyes de igualdad, integridad y ética pública, capitalidad, discapacidad y de LGTBI, o la ley de memoria democrática.