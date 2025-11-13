La Policía Local de Zaragoza rescata tres perros abandonados en un domicilio en condiciones insalubres

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Zaragoza ha recuperado tres perros, rescatados de un domicilio particular en el Casco Histórico en el que malvivían en condiciones insalubres.

La investigación comienza al mediodía del martes, 11 de noviembre, cuando el 092 recibe una llamada en la que advierte de que un domicilio de la calle Agustina de Aragón emana un fuerte hedor a putrefacción, ha informado la Policía Local.

Una vez personada en el lugar la patrulla, comprueba que el olor era intenso y muy similar al de un producto corrompido, y descubre la existencia de tres perros que estaban encerrados en una habitación de 2 metros cuadrados, rodeados de sus propias heces, sin comida ni bebida y en condiciones que hacían presumir su abandono.

Por ello, los agentes contactan con la Protectora municipal de animales, que desplaza a un técnico para hacerse cargo de los animales.

Los perros, que disponían del correspondiente microchip de identificación, eran un chihuahua, un American Stanford y un galgo, y han quedado bajo la custodia de la Protectora, que los ha atendido debidamente.

La Policía Local ha iniciado las correspondientes diligencias y ha dado cuenta de los hechos a la autoridad judicial, a la que han remitido la información sobre los posibles autores del delito.