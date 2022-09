El PP alerta de que el curso comienza con el aumento de precios y las familias preocupadas por la Ley Celáa

ZARAGOZA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del grupo parlamentario popular de las Cortes de Aragón, Pilar Cortés, ha alertado este martes de que el curso académico comienza "con los precios por encima de la media y las familias preocupadas por el nuevo currículum de la Ley Celaá".

La 'popular' ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha hecho notar que el Departamento de Educación todavía no ha contratado todo el transporte escolar, ni están todos los libros de texto a disposición del alumnado, tampoco la programación de las asignaturas, ni el plan de climatización.

Además, ha continuado, el Departamento no ha concretado cómo aplicar la rebaja de horas a los docentes mayores de 55 años y no ha emitido las instrucciones contra la COVID-19 ni las de asistencia a los alumnos ucranianos.

"En este momento hay alumnos que todavía no saben si van a poder llegar a su centro el 8 de septiembre porque el Departamento no ha asegurado el transporte en algunas rutas, especialmente en Huesca, porque no han sido adjudicadas", ha apuntado.

Las causas son económicas, ha dicho Cortés, quien ha considerado que los precios de las licitaciones "no son atractivos para las empresas" porque no incluyen las subidas por la inflación.

LEY CELAÁ

Asimismo, la parlamentaria del PP ha lamentado que los currículos de la Ley Celaá se han publicado "con mucho retraso" y ha criticado que el Gobierno de España haya decidido implantarla este mes y no conceder una moratoria, como pidió el Partido Popular.

También ha incidido en que se ha presentado la Estrategia de Competencia Digital Docente, pero se desconoce cuántos profesores harán mentorías en los centros ni cuántos centros corresponden a cada mentor. La diputada del PP ha dicho que los comedores escolares todavía no están adjudicados y que "tampoco sabemos nada" del plan energético.

"Estamos en el inicio curso más caro de la historia de la democracia y, sin embargo, el consejero no parece preocupado por cómo las familias tienen que apretarse cinturón este septiembre", ha manifestado Cortés, exponiendo que las familias tendrán que gastar entre 200 y 400 euros más.