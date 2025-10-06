El PP Aragón defiende la tauromaquia frente al "ataque" de Sumar en el Congreso y se pregunta qué hará el PSOE

Los populares presentan una iniciativa para reconocer la tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial

ZARAGOZA, 6 (EUROPA PRESS)

El PP Aragón ha salido en defensa de la tauromaquia frente a la iniciativa promovida por Sumar en el Congreso de los Diputados por la que se insta a derogar la declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural en todo el territorio nacional, "un nuevo ataque" a la fiesta nacional que "solo es la punta del iceberg de un movimiento animalista que pretende cambiar nuestro modo de vida prohibiendo la domesticación de los animales y todo consumo humano de carne", según ha advertido el diputado autonómico del PP Juan Pablo Artero.

"La tauromaquia es patrimonio cultural español, europeo y americano, tiene importancia cultural y política; es libertad de expresión, de creación artística, literaria y técnica; y tiene una importancia económica fundamental en la creación de riqueza y empleo, además de una importancia ecológica primordial", ha argumentado Artero, que se ha preguntado cuál será la posición del PSOE ante esta iniciativa legislativa popular asumida por el grupo de Yolanda Díaz en el Congreso y que se vota este martes en Comisión para restringir el ejercicio ciudadano del derecho de acceso a los espectáculos taurinos.

"Desde el Partido Popular defendemos todas las modalidades de tauromaquia, tanto el toreo clásico, artístico, como la tauromaquia popular y deportiva. Si mil veces resulta atacada la tauromaquia, mil veces el Partido Popular saldrá a defenderla. Porque creemos que es nuestra obligación, no solamente como españoles, sino también como demócratas", ha defendido el parlamentario aragonés.

Por todo ello, el grupo popular en las Cortes ha presentado una

iniciativa en defensa de la tauromaquia y su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial por la que insta al Gobierno de Aragón a instar a su vez al Gobierno de España a reconocer la tauromaquia como una manifestación cultural inmaterial que forma parte de la cultura española, propia de nuestro país y merecedora de protección y promoción.

Además, exige cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 18/2013 y la Ley 10/2015 respecto a la tauromaquia, según el mandato constitucional del Estado al servicio de la cultura como deber y atribución esencial.

Y llama también a visibilizar el valor estratégico de la tauromaquia por su contribución a la sostenibilidad medioambiental, la creación y mantenimiento del empleo, la diversidad cultural y la cohesión territorial, merecedoras de protección para asegurar la libertad de elección, acceso y participación.