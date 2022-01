PP, Cs y VOX aprueban quitar la penalización por consumo de agua a centros de enseñanza y hospedaje

ZARAGOZA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado --con los votos a favor del PP, Ciudadanos y VOX y el rechazo del PSOE, Podemos y ZeC-- una proposición normativa de modificación de la ordenanza municipal para la Ecoeficiencia y la calidad de la gestión integral del agua presentada por el grupo municipal VOX, que despenaliza a los sectores de la enseñanza y hospedaje a los que solo se cobrará por consumo.

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha pedido que no se graven a estos sectores con la tasa mas alta porque el consumo tiene que ver con el número de personas que viven y no con el derroche. Se tiene que aplicar el criterio de equidad, ha apremiado.

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha dicho que la ordenanza fiscal sobre el precio del agua se hace sobre la capacidad económica de quien paga, pero eso no ocurre con esta ordenanza, sino que es "contraria a la coeficiencia y es una bajada de precio sin criterios ecológicos o eficientes". A su parecer, se tendrían que aplicar criterios de eficiencia y ha recordado que sigue pendiente el debate de tarifa plana.

El concejal de ZeC, Alberto Cubero, ha opinado que esta iniciativa de VOX no tiene que ver con la regulación del ciclo integral del agua, ni se ha abierto debate sobre al ecoeficiencia o la progresividad en las tasas. "Es perdonar a quien puede pagar y luego no hay ingresos suficientes para prestar servicios de calidad. No es equitativa, es regresiva".

La consejera municipal de Economía, Carmen Herrarte, ha dicho que esta iniciativa favorece la equidad en colectivos sobre el consumo de agua porque afecta al hospedaje y a residencias de estudiantes que se ven obligados a cerrar por decisiones políticas sobre la pandemia. "Es una buena propuesta y está al lado de un sector que genera empleo y riqueza".

NO HAY EQUIDAD

La concejal del PSOE, Ros Cihuelo, ha pedido abrir un debate sobre la tarifa plana con criterios de ecoeficiencia y ha dicho que no votaban a favor porque no recogen los criterios de equidad, progresividad y capacidad.

La consejera municipal de Hacienda, María Navarro, ha manifestado que se aprueba bajar los impuestos y quitar la penalización a sectores como la enseñanza y el hospedaje, "que era injusto". El consumo será proporcional a la cantidad de usuarios o demanda de producto fabricado, pero la cuota tributaria soportada no se corresponderá con una penalización, sino con un precio disuasorio, que pretende estimular tecnologías eficientes para el consumo de agua.

María Navarro ha comentado que antes se cobraba con una penalización y ahora solo por consumo. Se baja el agua a enseñanza colectivos, residencias de estudiantes y hospedaje con la finalidad de ayudarles, tras la situación generada por la pandemia. Ha reprochado a la izquierda que voten en contra sin presentar una alternativa.

Asimismo, ha reconocido que habrá una merma de ingresos, pero está todo calculado, según recogen los informes técnicos municipales.