El PP denuncia el bloqueo del Gobierno de España al tren de proximidad Zaragoza-Huesca y exige una respuesta inmediata

El portavoz de Fomento del PP, Antonio Romero, ha presentado una iniciativa para reclamar un servicio ferroviario digno, fiable y con Financiación estable. - PP

ZARAGOZA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Fomento del Grupo Parlamentario Popular, Antonio Romero, ha denunciado el bloqueo deliberado del Gobierno de España al tren de proximidad entre Zaragoza y Huesca y ha exigido una respuesta inmediata, pública y concreta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Romero ha presentado este miércoles una Proposición No de Ley para reclamar la implantación urgente de este servicio ferroviario esencial para miles de aragoneses. "La situación es profundamente injusta y cada vez más difícil de explicar", ha señalado Romero, "el ministro Óscar Puente solo pone excusas de mal pagador" para justificar que Aragón vuelva a quedar fuera de las prioridades del Gobierno de Sánchez. "No es un problema técnico, ni de demanda, ni viabilidad económica. Es una decisión política, y cuando quieren pueden, lo que ocurre es que para Aragón nunca quieren", ha afirmado en el transcurso de una rueda de prensa.

"Mientras en otros territorios se anuncian, se amplían y se refuerzan servicios de Cercanías, a Aragón siempre se le dice que espere, que no le toca o, directamente, no se le contesta. Y todo esto ocurre con el visto bueno del PSOE aragonés y Pilar Alegría", ha señalado el parlamentario, acusándolos una vez más de anteponer los intereses de Sánchez a los intereses de los aragoneses.

Romero ha recordado que Pilar Alegría ya se posicionó en el pasado contra esta línea de proximidad y se ha preguntado qué hará ahora el PSOE en esta nueva PNL. "¿Va a seguir defendiendo el 'no' al tren de proximidad? ¿Va a seguir apoyando los criterios injustos para Aragón del ministro Puente? Esa es la gran duda que tenemos", ha señalado.

LA CONEXIÓN DE CERCANÍAS ES FUNDAMENTAL

El corredor Zaragoza-Huesca es uno de los principales ejes de movilidad cotidiana de Aragón, con infraestructura ferroviaria en funcionamiento y miles de desplazamientos diarios por trabajo, estudios y acceso a servicios públicos, según han argumentado desde el PP, que consideran que la falta de un servicio de proximidad consolidado se traduce en una oferta insuficiente, poco flexible y extremadamente vulnerable a incidencias.

"El silencio del Gobierno de España no es neutro: tiene consecuencias para estudiantes y trabajadores que pierden tiempo y dinero cada día". En este sentido, Romero ha apuntado los numerosos problemas registrados en los últimos meses en esta línea, destacando el ocurrido el lunes de Pascua, cuando una avería en la señalización y las comunicaciones en Tardienta provocó la supresión y alteración de varios trenes y afectó a alrededor de 600 viajeros, que tuvieron que ser trasladados por carretera.

"Esto no es una anécdota, es el reflejo de una situación estructural provocada por la falta de inversión, de planificación y de un modelo ferroviario que no está pensado para el siglo XXI", ha advertido.

El portavoz de Fomento ha denunciado también el doble discurso del Ejecutivo central. "Hablan de movilidad sostenible, transición ecológica, cohesión territorial y lucha contra la despoblación, pero cuando esas políticas tienen que aplicarse en Aragón se opta por inacción y excusas", ha afirmado. "Donde el tren reduciría tráfico, contaminación y costes para familias, se nos obliga a usar el coche".

La iniciativa del PP insta al Gobierno de Aragón a exigir al Gobierno de España la implantación inmediata del servicio ferroviario de proximidad Zaragoza-Huesca, a adoptar medidas para garantizar su calidad, continuidad y seguridad, y a incluir esta conexión en la planificación estatal con financiación suficiente y estable. "El tren de proximidad Zaragoza-Huesca no es un capricho ni un proyecto ideológico, es una necesidad real, razonable y perfectamente viable", ha concluido Antonio Romero. "Desde Aragón no pedimos privilegios, exigimos igualdad. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie", ha terminado diciendo.