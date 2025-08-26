El PP destaca la mejora en gestión forestal en Aragón y los avances para hacer frente a las emergencias

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada popular en las Cortes de Aragón Blanca Puyuelo ha defendido este martes las mejoras en materia de gestión forestal realizadas por el Ejecutivo de Jorge Azcón y el fortalecimiento de los servicios de emergencias como "elementos imprescindibles para poder hacer frente a las catástrofes naturales".

En respuesta al PSOE, que ha criticado la eliminación de ayudas para puntos estratégicos para la extinción de incendios forestales, y a Vox, que ha rechazado la creación de una Agencia Aragonesa de Emergencias, Puyuelo ha destacado el "alto nivel" de los servicios de emergencia de la Comunidad Autónoma y su "compromiso absoluto con la protección de los aragoneses y de todos aquellos que lo necesitan".

A ello ha sumado "la capacidad de gestión del Gobierno de Jorge Azcón, que ha dado pasos firmes en la gestión de las emergencias en Aragón, entendiendo que las catástrofes naturales son cada vez más frecuentes y debemos estar preparados para actuar".

"Por eso, como ya ha adelantado a lo largo de este mes el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, Aragón está trabajando con seriedad en varios aspectos que mejoren nuestra capacidad de respuesta ante sucesos de estas características", ha apuntado.

Así, ha aludido a la puesta en marcha una agencia aragonesa de emergencias que establecería un mando único, homogenizaría procedimientos, todo para reforzar la coordinación, que se ha demostrado "esencial" para mejorar la capacidad de respuesta, "a pesar de que Vox lo haya calificado de chiringuito demostrando su poca seriedad y su ausencia de propuestas".

En este sentido, el PP ha recordado que, durante la presente campaña de incendios todos los grupos se han interesado por la situación con excepción, precisamente, de VOX.

La diputada popular ha señalado que, además, Aragón va a revisar sus planes de emergencia y también se ha remitido una carta al ministerio del Interior para mejorar el sistema de avisos ES-ALERT.

AVANCES EN GESTIÓN FORESTAL

Puyuelo ha reivindicado que, desde el inicio de la legislatura, se ha avanzado "con paso firme" en la mejora de la gestión forestal, "la misma que el PSOE abandonó en su momento en manos del ambientalismo radical de Podemos".

"Ha sido el Gobierno de Jorge Azcón el que extendió a todo el año los contratos de las cuadrillas de Sarga, que engloba a más de 500 trabajadores y se firmó también el convenio colectivo, cosa que la izquierda no hizo", ha remarcado, afirmando que se está trabajando "con firmeza en una gestión forestal sostenible y activa, con más planificación".

En este sentido, ha destacado la puesta en marcha el Plan de Reforestación de Aragón, que va a permitir plantar 2 millones de árboles hasta 2027, con una inversión que supera los 10 millones de euros en cuatro años, "algo sin precedentes" en la Comunidad. La previsión al inicio de la legislatura era actuar en 2.000 hectáreas y, en estos momentos, ya se ha actuado en 1.300 hectáreas.

"Se ha avanzado en colaboración con las empresas del sector en trabajos de selvicultura, para lo que este gobierno ha invertido ya un millón de euros. También, ahondando en la planificación tan necesaria para mejorar nuestra gestión forestal, que es lo que nos hace estar mejor preparados ante catástrofes naturales, está cumplido ya al 75 por ciento el proyecto de ordenación de montes para 200.000 nuevas hectáreas de montes", ha explicado Puyuelo.

Del mismo modo, se ha referido a los puntos de captación de agua, explicando que hay más de 350 convenientemente cartografiados y geolocalizados que son conocidos por los operativos.

"Todo esto mejora nuestra situación y además está sirviendo para crear empleo y apoyar a las empresas del sector forestal, que son muy importantes", ha concluido la diputada del Grupo Popular, como ejemplo de "medidas y hechos que demuestran la mejora en la gestión y el compromiso del Gobierno de Jorge Azcón".