El PP lleva al Congreso los retrasos en las obras de línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto

TERUEL 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Teruel ha criticado el retraso en las obras de la línea ferroviaria que conecta Zaragoza, Teruel y Sagunto (Valencia), que deberían estar finalizadas a mitad del mes de noviembre, según los plazos ofrecidos por el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, pero no tiene una nueva fecha para reabrir al tráfico.

Los parlamentarios populares van a registrar en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas, para saber cuál es la nueva fecha estimada para poner la infraestructura en marcha y cuáles son los cambios en el proyecto que ha sufrido la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto para que no pueda estar en fecha la obra.

La diputada por Teruel Raquel Clemente ha explicado en rueda de prensa que "ya son ocho meses los que los turolenses llevan esperando para utilizar el tren", que ahora se retrasa todavía más "sin dar una nueva fecha prevista".

Los populares han recalcado que la diferencia entre coger el tren y el autobús provisional es de "casi el doble de tiempo", además de que se trata de una obra clave para una buena conexión del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

"El Partido Socialista está dejado de lado una inversión muy potente para la ciudad de Teruel", ha lamentado Clemente, quien ha recordado que, en septiembre de 2020, el entonces ministro, José Luis Ábalos, viajó a esta capital para presentar unas mejoras en estas vías --en una visita que ha causado polémica por una supuesta fiesta con prostitutas esa noche en el Parador-- y que, cinco años después, los turolenses "siguen esperando".

"El Partido Popular exige soluciones y respuestas, queremos que se explique cual son los nuevos plazos y cuánto más tiempo tiene que estar los turolenses sin tren", ha concluido la diputada.