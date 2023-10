El PP pide que Sánchez rompa cualquier negociación con Bildu y que traiga a Puigdemont ante la justicia

ZARAGOZA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza defenderá dos mociones en el pleno de este mes de octubre en las que pide al presidente del Gobierno de España en funciones y candidato del PSOE a revalidar el cargo, Pedro Sánchez, que rompa cualquier negociación o pacto con EH-Bildu y que, como si comprometió en su día, traiga al expediente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, fugado en Bélgica, ante la justicia española para ser juzgado por el delito de sedición, entre otros.

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha explicado que en las dos mociones "el Partido Popular hace bandera de la libertad e igualdad como valores constitucionales y reafirmando su compromiso con las víctimas del terrorismo".

Sobre las negociaciones de Sánchez para su investidura ha relatado que en las últimas semanas los españoles son testigos de la "consumación de una infamia" añadiendo: "Estamos avergonzados de las declaraciones de sus socios independentistas condenados".

Ha defendido el principio de igualdad que recoge el articulo 138 de la Constitución, en el que se indica que el Estado debe velar por el equilibrio económico, adecuado y justo entre las distintas partes del territorio evitando privilegios entre diferentes partes del territorio español, que son la "reivindicaciones de los socios de Sánchez".

"Vivimos --ha sintetizado-- una situación absolutamente insólita", al recordar que Sánchez se comprometió a traer a Piugdemont para rendir cuentas frente a la justicia, pero está dispuesto a pactar una amnistía que "le protegería de cumplir con la justicia precisamente por sus delitos".

Ha criticado que Sánchez cambia de opinión sobre la amnistía y el referéndum "solo por beneficio propio, para tener el apoyo de los votos necesarios, tras perder las elecciones, para seguir siendo presidente del Gobierno de España".

EL 94% DE LOS ESPAÑOLES NO VOTA INDEPENDENTISMO

En rueda de prensa, Lorén ha subrayado que estas decisiones "no están solo en contra de lo que prometió, sino de la mayoría de los españoles porque más del 94 por ciento no han votado a favor del independentismo".

Su impresión es que en España se vive "un momento delicado" en el que hay que hacer valer la norma que "nos ha llevado hasta aquí tras 45 años, respetar el Estado de derecho y dar ejemplo porque con nuestros actos refrendamos o, al contrario, atacamos a la Constitución".

Es importante "rechazar" cualquier intento de Sánchez de "generar desigualdad" y ha exigido un modelo de financiación autonómica adecuado. "Defendemos los intereses de los zaragozanos y los aragoneses frente a otras comunidades autónomas. No queremos ser más que otros españoles y tampoco menos".

"PENOSA IMAGEN"

La otra moción atañe a los compromisos constitucionales frente al terrorismo ante la imagen "penosa del Estado y de las instituciones" que traslada Sánchez en la reunión con la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, Mercedes Aizpurúa.

Para Lorén, esta reunión es un "paso más en el blanqueamiento indecente de un partido que no ha condenado el terrorismo de ETA" y siguen con el plan totalitario de la banda terrorista ETA que, además, presentó 34 candidatos, 7 de ellos con delitos de sangre, en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo.

"Debemos --ha apremiado-- reafirmar el compromiso con las víctimas del terrorismo y con el Estado de derecho y también se hace necesario denunciar el carácter de Bildu y expresar el más enérgico rechazo a que influyan de forma tan directa en la gobernabilidad de España".

En el texto de la moción se indica que el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza "debe instar a Sánchez a romper cualquier negociación o pacto con Bildu porque es indecente el posicionamiento de esta formación frente las víctimas del terrorismo porque no lo han denunciado ni se han solidarizado con ellas".

En este sentido, se recoge que Sánchez debe exigir públicamente a Bildu que condene su repulsa por los 857 asesinatos perpetrados por ETA, cesen en sus homenajes a los terroristas de ETA e insten a sus cargos públicos a ayudar en el esclarecimiento de los crímenes de ETA sin resolver.

"No podemos permitir --ha abundado-- que Bildu y sus socios rescriban el relato de la historia en contra de las víctimas y no se puede aceptar que sean socios aquellos que quieren acabar con el Estado de Derecho, de un presidente que no solo es capaz de mentir, sino de aceptar cualquier chantaje a cambio de ser presidente del Gobierno".

EL FINAL DE SÁNCHEZ

El referéndum, según han manifestado los independentistas, ha aclarado Lorén, "es el segundo pago que querrán hacer y exigir" a Sánchez para ser presidente del Gobierno y la amnistía solo es primer paso.

Ha dicho compartir las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo en el sentido de que "el principio será la amnistía, pero será el final de Sánchez al frente del Gobierno de España". "No se puede pagar, con los intereses y libertad de todos los Españoles y su sacrificio, el apoyo que exige Sánchez y necesita para ser presidente del Gobierno de España".

Los casi 500.000 millones que exigen los independentistas catalanes "como pago de ese chantaje" supone que los hijos de los zaragozanos y aragoneses "tendrán peores servicios y no serán igual que el resto de los españoles". Por ello, ha reivindicado que los zaragozanos no sean más, pero tampoco pueden ser menos frente al resto de los españoles".

Antes de concluir ha resumido que ambas mociones tienen que ver con aspectos "fundamentales" como los derechos, la igualdad, la solidaridad y la defensa del Estado de derecho que "es importante que se sigan manteniendo con la defensa de la Constitución como se ha hecho estos 45 años".