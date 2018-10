PP, PSOE y Cs exigen que ZeC ejecute la partida de 800.000 euros al Real Zaragoza

Actualizado 28/09/2018 14:01:16 CET

ZARAGOZA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado --con el apoyo del PSOE, PP y Ciudadanos (Cs), el voto en contra de Zaragoza en Común (ZeC) y la abstención de CHA-- una moción de los socialistas para que el Gobierno municipal ejecute la partida del presupuesto de este año de 800.000 euros para el Real Zaragoza.

El concejal del grupo municipal del PSOE, Javier Trívez, ha asegurado que "está fuera de dudas, que el Real Zaragoza es un activo fundamental como embajador de Zaragoza y que genera un impacto social y económico evidente y enormemente positivo para la ciudad".

Para Trívez, "no es comprensible" que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) "se haya negado sistemáticamente" a satisfacer esta ayuda y generar un clima de colaboración con el club que permita a Zaragoza aprovechar la potencialidad de un activo como el club.

"Menos comprensible aun es que el Gobierno de ZeC declarase abiertamente que nunca pagaría una ayuda contemplada en el presupuesto en un ejercicio de evidente deslealtad a los acuerdos presupuestarios", ha opinado.

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha recordado su oposición a utilizar el dinero público para financiar equipos de elite y ha considerado que se tendría que destinar al impulso del deporte base o los servicios sociales.

La concejal de Ciudadanos (Cs), Cristina García, ha dicho que la partida de servicios sociales crece cada año por lo que "es un problema de gestión" y le ha dejado claro al concejal de Deporte, Pablo Híjar, que su formación apostará siempre por el apoyo al deporte de elite.

"No le gusta el Real Zaragoza porque es la casta y los jugadores y la gente que va al campo le dan igual; es el club más representativo de la ciudad y usted ni se entera", le ha dicho al concejal de Deporte, al que ha afeado que "solo gobierna para 80.000 que le han votado".

NO A LAS AYUDAS DIRECTAS A UNA SAD

Híjar ha rebatido la intervenciones de los grupos. "Es su problema. Si quieren, se ponen de acuerdo, gobiernan esta ciudad y ejecutan la enmienda de 800.000 euros al Real Zaragoza", les ha dicho al PP, PSOE y Cs.

El concejal ha manifestado, asimismo, que está dispuesto a hablar de las cuestiones de fondo y ha recordado que en su día "la afición puso en solfa a la operación de Agapito".

"Si se quiere que demos una ayuda directa a una Sociedad Anónima Deportiva no lo vamos a hacer, sino que apostamos por el apoyo al deporte base y mejoras en el estadio", ha enfatizado.

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha preguntado a Híjar si llamó mafiosos a la directiva del Real Zaragoza en la reunión de este jueves "o se lo hizo encima".

"No gobiernan para los 80.000, sino para los 1.500 inscritos de ZeC" y ha calificado de "sectaria" la forma de gobernar de ZeC, al tiempo que le ha animado a que llegue a un acuerdo con el Real Zaragoza porque sino el PP propondrá llegar a un acuerdo con el club con el cambio en la composición en las sociedades a partir del 1 de octubre. "No vamos a permitir que tomen el pelo al club y a la afición y no respeten ni a las instituciones ni las mayorías", ha recalcado el portavoz 'popular'.