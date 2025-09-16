El PP recuerda que fue el PSOE el que "recortó el Plan Corresponsables" y trabaja por una solución

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PP, Elena Allué, ha dejado claro que ninguna familia vulnerable va a tener que asumir el coste de las aulas de madrugadores y que además el Gobierno de Aragón está trabajando ya para dar una solución global al conjunto de familias aragonesas que se han visto afectadas por el "recorte" del 25% de los fondos del Plan Corresponsables por parte del Ministerio de Igualdad, que pretende que esa parte la financien las Comunidades Autónomas.

La diputada popular ha recordado en rueda de prensa que fue en el mes de mayo, cuando la planificación del curso escolar estaba totalmente avanzada, cuando el Gobierno de Sánchez decidió recortar el 25 por ciento de los fondos de este plan.

"Lo hizo de forma unilateral, sin mediar palabra y demostrando una falta de compromiso absoluto con la conciliación, especialmente en nuestro medio rural. Hace falta tener cara dura", ha zanjado.

Por ello, ha calificado de "cínica" la actitud que con este tema está manteniendo el PSOE de Aragón, "intentado azuzar a las familias, intentado sacar tajada de un problema que han creado ellos, mintiendo en las cifras a sabiendas e intentando generar ruido para buscar rédito político".

"El PSOE hace mucho que ha dado la espalda a las mujeres y hace mucho que ha dado la espalda al medio rural", ha asegurado Allué, quien ha aprovechado para recordar que este partido "ha amparado y tapado escándalos de prostitución, de machismo". "De todas las posibilidades que tenía para recortar --vuelos de Falcon, asesores, campañas publicitarias-- decidió dar un tijeretazo a los fondos para la conciliación", ha agregado.

Todo ello, ha continuado la diputada del PP, mientras la ministra aragonesa, Pilar Alegría, está "callada" porque "sólo sirve para la confrontación, no para dar respuesta a los problemas que su propio gobierno genera a los aragoneses".

La portavoz de Educación de los popular ha dejado claro que, mientras el PSOE crea problemas y buscan sacar rédito de los mismos, "este Gobierno va a trabajar para dar una solución firme y duradera a las familias aragonesas.

"Como lo hemos hecho con todo: con las ambulancias que quitaron en nuestros pueblos con el bloqueo sistemático que dejaron en la dependencia, con la situación de las carreteras aragonesas o con la vivienda, entre otras cosas", ha finalizado.