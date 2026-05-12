El PP de Teruel lamenta el daño a la imagen de la provincia por "el escándalo del Parador"

El presidente provincial del PP Teruel, Joaquín Juste, y el concejal de este partido en el Ayuntamiento de la capital, Carlos Méndez. - PP.

TERUEL 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Teruel lamenta "que el nombre de la provincia se vea envuelta en escándalos por parte de un Gobierno socialista", en alusión a la fiesta del exministro José Luis Ábalos en 2020 en el Parador de la capital.

"Desde hace más de un año, se está denigrando la imagen de la ciudad por culpa de lo ocurrido en el Parador de Teruel en septiembre de 2020, un tema que sigue sin esclarecerse ni tomar responsabilidades por la parte política", han afirmado este martes.

El presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, ha defendido en una rueda de prensa, que "se diga la verdad, se tomen responsabilidades, y se zanje el tema de una vez".

Juste ha señalado: "Aquí intentamos trabajar por esa imagen honesta de una provincia con productos agroalimentarios extraordinarios, con un medioambiente, con un patrimonio, con turismo", pero "esta imagen se deteriora porque a un ministro del Gobierno de España se le ocurre hacer una fiesta en plena pandemia".

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Teruel Carlos Méndez ha expresaado que para los populares "es fundamental defender el nombre y la imagen de nuestra ciudad. Sinceramente, Teruel y nuestro parador no merecen ser conocidos en toda España por este tipo de escándalos y de polémica".

Ha recordado que, el pasado mes de enero, el PP presentó una iniciativa en el Ayuntamiento "en la que se hablaba de la coherencia política, de la ejemplaridad institucional y la responsabilidad política o pública" en relación a este caso, iniciativa que se aprobó con el voto a favor de PP, Vox y Teruel Existe, oponiéndose el PSOE.

PREOCUPACIÓN

Los populares entienden que las informaciones periodísticas publicadas en estos días corroboran lo ocurrido el 15 de septiembre de 2020. Además, consideran que aumentan la preocupación sobre lo sucedido y sobre la gestión realizada por el Partido Socialista ante esta situación.

También, han pedido responsabilidades políticas y transparencia. Juste ha declarado que "es tan cómplice el que calla y miente como quien lo hace en una situación así. Cabe recordar que estábamos en una época de pandemia."

Desde el PP han concluido afirmando que ellos sí seguirán trabajando "para que el nombre de Teruel no se asocie a estos temas, sino a su capacidad de desarrollo y turismo que se merece".