El PP tilda de "error" que la ciudad no sea sede de la World Padel Tour 2019

El concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha calificado de "error" que la ciudad no sea sede de la World Padel Tour, después de acoger parte de las pruebas durante los últimos tres años.

"Es una muy mala noticia y no se organizará la World Padel Tour en Zaragoza porque lo ha decidido el alcalde, que no pasará a la historia por ser un buen alcalde para la ciudad y, además, Pablo Hijar, es el peor concejal de Deportes".

En rueda de prensa, Lorén ha lamentado que Zaragoza no acogerá este evento deportivo porque el alcalde "ha renunciado que la ciudad sea sede del mejor circuito de padel" y ha ofrecido los datos de que en la pasada competición hubo 14.000 espectadores en el pabellón Príncipe Felipe y más de un millón de visualizaciones en el canal YouTube.

"Por qué se toma la decisión unilateral de que ese torneo no venga a Zaragoza. No han dado explicaciones y creemos que está basada en el sectarismo político y el desconocimiento de la realidad. A Híjar no le gustan los abucheos que recibe en el Príncipe Felipe y ahora pasa la factura", ha aseverado.

Dado que ya se ha hecho público el calendario oficial, Lorén ha apuntado que "no tiene vuelta atrás" y tras la decisión "unilateral del alcalde" Zaragoza no será sede del torneo en favor de Logroño.

"Es de una ceguera política y deportiva total y los aficionados al padel se tendrán que ir a Logroño, gobernada por el PP y que sí entiende lo que es gestionar una ciudad y los zaragozanos tendrán que viajar parar ver el campeonato en directo y a las hermanas Sánchez Alayeto".

PONER EN EL MAPA

A su parecer, se trata de un "error" que ha dudado entre atribuirlo a la "incapacidad o a la mala gestión" pero la WPT no viene a Zaragoza y son esos campeonatos los que "ponen a la ciudad en el mapa".

Ángel Lorén ha estimado que la inversión de 40.000 euros "está rentabilizada con la emisión en todos los ámbitos deportivos. Es mínima y muy razonable para el retorno que puede tener", ha apostillado.

"No entendemos por qué es una decisión unilateral sin informar a los grupos que nos enteramos cuando se publicó el calendario e Hijar tiene que dar explicaciones", ha sentenciado.