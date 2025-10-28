El PP turolense destaca la apuesta de Feijóo por elevar al máximo las ayudas al funcionamiento empresarial

TERUEL 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Teruel ha destacado este martes que su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, "sí tiene un proyecto real" para Teruel, recordando que durante la celebración del Día del Afiliado en Zaragoza, Feijóo anunció medidas concretas para impulsar el futuro de nuestra provincia, como la aplicación al máximo de las ayudas al funcionamiento, el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, y la agilización de las autovías.

"Un compromiso para vertebrar Teruel con la capital, con el resto de Aragón y con el resto de España", han explicado. El presidente provincial del PP, Joaquín Juste, y la alcaldesa de la capital, Emma Buj, han agradecido el anuncio de estas medidas, "que pueden marcar la diferencia para la vertebración, la creación de empleo y fijar población en la provincia".

Por su parte, Juste ha querido recordar que "hace años que un líder nacional no plantea proyectos concretos y realistas para la mejora de la provincia".

Los populares han incidido en la importancia de las ayudas al funcionamiento, aprobadas en la Unión Europea para los territorios con una densidad de población menor a 12,5%.

Buj ha expresado que "es muy importante que el presidente nacional del Partido Popular sea consciente de la situación que se vive en el mundo rural y lo importante que serían para las empresas de nuestro territorio". También ha querido aclarar que es el Estado el que tiene esta competencia y no otras instituciones las que se deben hacer cargo.