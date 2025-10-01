Los Premios Personas Mayores reconocen en su segunda edición la "dedicación y trayectoria" de cuatro aragoneses

El presidente Azcón participa, junto con la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, en los Premios Personas Mayores de la Comunidad Autónoma de Aragón 2025. - FABIAN SIMON

La II Edición de los Premios Personas Mayores han reconocido este miércoles la "dedicación, experiencia y trayectoria" de cuatro aragoneses en distintas categorías, así como su "papel activo" en la sociedad.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este miércoles en el acto de entrega de los galardones, que ha tenido lugar en la Sala Goya del Edificio San Pedro Nolasco.

Azcón ha subrayado que "las personas mayores explican lo que hoy somos en Aragón, la comunidad que tenemos. Lo que hemos sido capaces de conseguir no lo hemos conseguido los que estamos ahora. Lo que hoy es Aragón lo han conseguido fundamentalmente nuestros mayores".

"Hoy el reconocimiento que hacemos con estos cuatro premios es algo importante, cuatro personas con trayectorias reconocidas, pero hoy reconocemos el trabajo de miles de personas mayores a las que la sociedad aragonesa debe estar agradecida", ha asegurado el jefe del Ejecutivo autonómico.

MEDIDAS POR LOS MAYORES DE ARAGÓN

Durante su intervención, el líder del Ejecutivo aragonés ha destacado las medidas que el Gobierno autonómico está impulsando por los mayores de la comunidad autónoma.

Sobre la Estrategia contra la Soledad no Deseada, ha destacado la inclusión de la soledad como un ítem destacable tanto en la Historia Clínica como en la Historia Social Única y la ampliación del funcionamiento del Teléfono del Mayor a las 24 horas del día y los 365 días al año.

"Atender y cuidar a nuestras personas mayores es lo mínimo. Hoy en esta consejería de Bienestar Social y Familia son conscientes de que hay muchas personas mayores que necesitan que les aporten actividades, que el envejecimiento activo es importante", ha indicado el presidente Azcón.

En esta línea, otra de las apuestas del Ejecutivo autonómico ha sido el impulso por el ocio saludable y la práctica deportiva sin edad. En 2024, se inició un trabajo conjunto con las federaciones deportivas para fomentar el deporte federado entre las personas mayores. Gracias a los convenios, firmados en 2024 y 2025, se han federado más de 7.500 aragoneses de más de 55 años.

"Que los mayores tengan el lugar que les corresponde en nuestra sociedad es una justa recompensa a lo que han aportado. Estos premios van de hacer justicia. Si hoy podemos sentirnos orgullosos de lo que es Aragón, se debe fundamentalmente al esfuerzo de los mayores", ha agregado el presidente.

PREMIOS Y GALARDONADOS

Estos galardones, en su segunda edición, han querido reconocer la dedicación, la trayectoria y la contribución de personas y entidades al bienestar y a la visibilidad de las personas mayores en la sociedad aragonesa.

En la categoría de Persona Mayor del año al mérito profesional ha sido distinguido Aurelio López de Hita, en reconocimiento a su aportación en el ámbito profesional a lo largo de su vida.

El premio en la modalidad de Persona Mayor del año a la trayectoria personal ha recaído en María Rosa Fernández Moreno, valorando su ejemplo vital y su recorrido personal como presidenta de la Asociación de Viudas Isabel de Aragón de Zaragoza.

Por su parte, el premio Persona Mayor del año al compromiso social ha sido concedido a María Dolores Agustín Sancho, por su dedicación y servicio a la comunidad como trabajadora y voluntaria en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

Finalmente, en la categoría de Premio a la entidad, persona física o persona jurídica destacada por su labor en beneficio del colectivo de las personas mayores, el galardón ha correspondido a la entidad Seniors en Red, por su contribución a la mejora de la calidad de vida de este colectivo.

Con estos reconocimientos, el Ejecutivo autonómico reafirma su compromiso con la puesta en valor de la experiencia, la trayectoria y el papel activo de las personas mayores en la sociedad.

Estos galardones fueron aprobados por el Gobierno de Aragón en Consejo de Gobierno a través de la propuesta de concesión por parte de la Consejería de Bienestar Social y Familia.